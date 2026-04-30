Cristian Poggi: flamante titular en Obras y Servicios Públicos y apunta a “ordenar, reparar y proyectar” la red vial de Nueve de Julio

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El municipio de Nueve de Julio oficializó este miércoles la designación de Cristian Poggi como nuevo secretario de Obras y Servicios Públicos, tras la salida de su antecesor. Poggi, quien se desempeñaba desde el inicio de la gestión en el área de Servicios Públicos, asumió el desafío en un contexto complejo marcado por el deterioro de los caminos rurales y limitaciones estructurales.

En diálogo este jueves en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el funcionario remarcó que su prioridad será “acompañar la gestión” de la intendenta María José Gentile, combinando respuestas inmediatas con una planificación estratégica a futuro. “Es fácil estar en las buenas. Hay que asumir el compromiso en momentos difíciles”, expresó.

Poggi explicó que, si bien ya venía trabajando en la órbita municipal, su nueva función amplía significativamente el alcance, incluyendo infraestructura vial urbana y rural. En ese sentido, describió un panorama exigente: actualmente el municipio cuenta con siete máquinas en funcionamiento —algunas con décadas de antigüedad— cuando el diagnóstico técnico indica que se necesitarían al menos doce para cubrir adecuadamente todo el distrito.

Urgencia en plena cosecha

Uno de los principales focos está puesto en la red vial rural, especialmente afectada en medio de la cosecha. Según datos mencionados durante la entrevista con Gustavo Tinetti, alrededor del 70% de los caminos presenta problemas. Frente a este escenario, Poggi subrayó la necesidad de actuar con rapidez: “Tenemos que aprovechar cada ventana de buen clima para avanzar lo más posible”.

Además, destacó el trabajo conjunto con la Provincia, que mantiene equipos operativos en zonas como 12 de Octubre y El Chajá, y confirmó que se decidió extender las tareas sin interrupciones para maximizar resultados. ‘Ese equipo estuvo en La Niña’, recordó.

Planificación y registro técnico

Más allá de la coyuntura, el nuevo secretario puso énfasis en la necesidad de ordenar y sistematizar la información. Entre las iniciativas en marcha, mencionó la implementación de mapas digitales y relevamientos técnicos que permitirán registrar intervenciones, ubicación de alcantarillas, fechas de mantenimiento y estado de los caminos.

“Hay que dejar documentado qué se hizo, cuándo y por qué. Eso sirve no solo para esta gestión, sino para cualquiera que continúe”, señaló.

Articulación con el sector productivo

Poggi también valoró el aporte de entidades rurales y productores, quienes han colaborado con información y propuestas. En ese marco, se analiza la posibilidad de avanzar en esquemas de consorcios o acuerdos público-privados para mejorar la infraestructura vial.

“El Estado solo no alcanza. Hay que buscar mecanismos para sumar recursos y sostenerlos en el tiempo”, afirmó.

Un desafío estructural

El funcionario reconoció que la situación actual responde a problemas históricos, agravados por eventos recientes como la crisis hídrica. En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de proyectar políticas sostenibles: “Esto va más allá de una gestión. La producción necesita caminos todos los años”.

Con una agenda marcada por la urgencia y la planificación simultánea, Poggi inicia su gestión con el objetivo de mejorar la infraestructura y sentar bases para el desarrollo futuro del distrito.