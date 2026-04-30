Modo Trascendencia: Reflexión sobre trabajo, patria y paz en el menaje del Padre Daniel Camagna

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En una nueva edición del segmento “Modo Trascendencia”, que se emite todos los jueves a las 9:30 por Cadena Nueve, Maxim 89.9 y Visión Plus TV, el Padre Daniel Camagna compartió una profunda reflexión centrada en tres ejes fundamentales: el trabajo, la patria y la paz.

Durante la charla, el sacerdote destacó la relevancia del mes de mayo en el calendario religioso, subrayando fechas significativas como el Día de San José Obrero, la celebración de la Virgen de Luján y la festividad de Nuestra Señora de Fátima.

A partir de estas conmemoraciones, propuso un “hilo conductor” que invita a reflexionar sobre la realidad social actual.

Uno de los puntos centrales fue la dignidad del trabajo. Camagna remarcó que el trabajo no solo cumple una función económica, sino que “humaniza, dignifica y ayuda a la realización personal”. En ese sentido, expresó preocupación por las dificultades laborales actuales, mencionando tanto la falta de empleo como las condiciones precarias que afectan a muchas personas.

Asimismo, vinculó la figura de San José con el valor del esfuerzo cotidiano, destacándolo como modelo de trabajador y sostén familiar. En este marco, invitó a la comunidad a participar de la celebración en la capilla San José Obrero, donde se realizará procesión, misa y bendición de manos y herramientas.

En relación a la festividad de la Virgen de Luján, el sacerdote resaltó su significado como símbolo de unidad nacional. “Nos recuerda que somos un pueblo con un origen y un destino común”, señaló, al tiempo que llamó a reflexionar sobre la actualidad del país, marcada —según indicó— por señales de desunión, falta de diálogo y tensiones sociales.

Por otro lado, al referirse a la Virgen de Fátima, puso el foco en su mensaje de paz, especialmente vigente en el contexto global actual. En línea con esto, recordó los constantes llamados del Papa a la oración y al compromiso por la paz en el mundo.

Finalmente, Camagna también hizo referencia al valor del encuentro y la convivencia cotidiana, retomando conceptos como la “amistad social” y la “cultura del encuentro”, promovidos por Papa Francisco. En ese sentido, subrayó la importancia de construir una sociedad basada en el respeto, el diálogo y el compromiso colectivo.

El segmento concluyó con una invitación abierta a participar de las distintas celebraciones religiosas del mes, entendidas como espacios no solo de fe, sino también de reflexión comunitaria y construcción social.

Este viernes 1 de Mayo la celebración de San José Obrero, se realizará este viernes 1° de mayo a las 15:30 en la Capilla San José Obrero, ubicada en Gardel 450, barrio La Trocha.