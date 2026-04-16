Ministro Juan Martín Mena anunció en Nueve de Julio que clubes y ONG podrán hacer sus trámites de regulación sin viajar a La Plata

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En una jornada movilizadora de familias, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, anunció en Nueve de Julio en el marco de la entrega de 512 escrituras encabezado por la Jefa Comunal, María José Gentile, que “No estamos regalando nada; estamos trabajando para garantizar un derecho que ya les pertenecía”, haciendo hincapié en los años de espera de algunas familias y en la complejidad de los trámites que, hasta ahora, requerían múltiples desplazamientos y gastos económicos significativos.

El momento más destacado del encuentro fue el anuncio de un convenio provincial que firma previamente, con la Jefa Comunal María José Gentile, que permitirá a clubes, asociaciones civiles y centros de cuidado del distrito, realizar sus trámites en su propia localidad, sin necesidad de trasladarse hasta La Plata.

Según explicó Mena, esta medida busca reducir costos económicos y de tiempo, y facilitar la gestión de instituciones sin fines de lucro, que dedican su esfuerzo a mejorar la vida comunitaria: “Los que se asocian para colaborar con su comunidad podrán destinar sus recursos a la actividad que desarrollan y no a trámites burocráticos”.

El convenio también contempla la capacitación de equipos municipales para garantizar que los clubes y asociaciones puedan gestionar correctamente su documentación local. Además, el ministro adelantó que se trabaja en una segunda etapa que permitirá digitalizar libros contables y sociales, agilizando los procesos y reduciendo la carga administrativa de las instituciones.

La ceremonia fue un espacio de reconocimiento a la colaboración entre el gobierno provincial y los equipos municipales, quienes hicieron posible la logística y organización de la entrega de escrituras. Los vecinos presentes compartieron su gratitud y se realizaron fotografías con el ministro y la jefa comunal, reflejando la emoción de familias que, en algunos casos, aguardaban décadas por regularizar su propiedad.

Mena también subrayó la función del Estado en la garantía de derechos: “Queremos un Estado mejor, que trabaje para solucionar los problemas del pueblo y garantice igualdad de derechos para todos”.

Con esta política, el Gobierno provincial no solo fortalece la función social de los clubes y asociaciones civiles, sino que también consolida un compromiso con la igualdad de oportunidades y la justicia social, acercando los servicios del Estado a la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.

La jornada concluyó con la entrega de las últimas escrituras y la reiteración del mensaje del ministro: la función del gobierno es hacer más accesibles los derechos y facilitar que los ciudadanos puedan ejercerlos plenamente, fortaleciendo así el tejido social de la provincia de Buenos Aires.