Atlético Naón dio el primer golpe y quedó a un paso del título

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En una tarde cargada de expectativas, el Club Atlético San Martín y el Club Atlético Naón comenzaron a disputar la serie decisiva de la Fase II del campeonato. El primer capítulo se jugó este domingo 31 de mayo en el Estadio Santiago Noé Baztarrica, donde el conjunto visitante logró una valiosa victoria por 3 a 1.

Los goles del triunfo naonense fueron convertidos por Matías Riera, Lucas Durán y Agustín Martínez, mientras que Mateo Lisazo, de penal, descontó para el dueño de casa.

El encuentro enfrentó a dos de los principales protagonistas de la temporada. Naón, ganador de la Primera Fase, ratificó su condición de candidato con una sólida actuación y dio un paso fundamental en busca de la consagración. Por su parte, San Martín, que fue líder durante gran parte del campeonato y uno de los equipos más regulares del año, deberá revertir la serie en condición de visitante.

La revancha se disputará el próximo 7 de junio en el estadio del Club Atlético Naón, donde se definirá el destino del campeonato.

El panorama favorece claramente al conjunto albiazul: si Atlético Naón gana o empata en la revancha, se consagrará campeón de la temporada 2025/2026, ya que fue el vencedor de la Primera Fase del certamen.

En cambio, si San Martín logra revertir la serie y quedarse con la Fase II, el reglamento establece que deberá disputarse una Fase III o Final del Campeonato, instancia que enfrentará a los ganadores de ambas etapas para definir al campeón absoluto.

Con una ventaja de dos goles y el apoyo de su gente en Carlos María Naón, el equipo dirigido por su cuerpo técnico que conduce el toldense Luis González, llega con la gran oportunidad de coronar una temporada sobresaliente. San Martín, en tanto, buscará una remontada que le permita extender la definición y mantener vivo el sueño del título.

La historia comenzó a escribirse en el Santiago Noé Baztarrica y tendrá su capítulo decisivo el próximo domingo, cuando Naón intente dar el paso final hacia una nueva consagración.