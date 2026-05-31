Ariel Torrado Mosconi: “Estamos llamados a vivir el amor de la misma manera que Cristo dio su vida por nosotros”

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La comunidad católica celebra este domingo la Solemnidad de la Santísima Trinidad con una emotiva Eucaristía presidida por el Obispo de la diócesis, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, en la Catedral Santo Domingo de Guzmán de Nueve de Julio.

La celebración fue transmitida en directo por Cadena Nueve mediante sus plataformas de Facebook y YouTube, brindando una valiosa oportunidad de acompañar la ceremonia a personas mayores, enfermos, familias del interior del distrito y a todos aquellos que, por diversos motivos, no pudieron participar presencialmente. Este servicio se transmite cada domingo a la hora 8.

Durante su homilía, Monseñor Torrado Mosconi reflexionó sobre el profundo significado de la señal de la cruz y la invocación del nombre de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Explicó que al revelar su nombre, Dios manifiesta su deseo de establecer una relación personal de amistad y cercanía con cada persona.

“El misterio de Dios no es el de un ser aislado, sino el de una comunión perfecta de amor. Dios es amor y quiere que participemos de esa corriente de amor que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo”, expresó el Obispo.

Asimismo, destacó que la cruz es la máxima manifestación de ese amor divino, ya que en ella Cristo entregó su vida por toda la humanidad. En ese sentido, invitó a los fieles a vivir el amor de manera concreta en la familia, el trabajo, la comunidad y también en el perdón hacia quienes hayan causado algún daño.

Monseñor Torrado Mosconi recordó además las palabras del Evangelio de San Juan proclamado durante la liturgia: “Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único”, subrayando que Jesucristo no vino a condenar sino a salvar. Por ello, exhortó a evitar las actitudes de crítica, juicio y condena hacia los demás, promoviendo en cambio la misericordia, la comprensión y la fraternidad.

Al referirse a la celebración eucarística, explicó que toda la Misa está dirigida al Padre, por medio de Jesucristo y en la acción del Espíritu Santo, constituyendo una expresión viva del misterio trinitario que la Iglesia celebra en esta solemnidad.

Finalmente, al impartir la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, animó a los presentes a vivir su fe como una verdadera misión, llevando el amor de Dios a cada ámbito de la vida cotidiana.

La Solemnidad de la Santísima Trinidad invita a los cristianos a contemplar el corazón mismo de la fe: un Dios que es comunión de amor y que llama a todos sus hijos a vivir en unidad, fraternidad y servicio.

Antes de la Bendición final, el celebrante invitó a participar el proximo domimgo 7 de junio de la Festividad de Corpus Chisti. La misa será a la hora 16 en la Catedral y luego se caminará con el Santísimo Sacramento hasta el Santuario de Nuestra Señora de Fátima.