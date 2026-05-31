Día Mundial Sin Tabaco 2026: la OMS pone el foco en las estrategias de la industria para captar a los jóvenes

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemorará el próximo 31 de mayo el Día Mundial Sin Tabaco 2026 con una campaña centrada en denunciar las estrategias que utilizan las industrias del tabaco y la nicotina para captar nuevos consumidores, especialmente entre la población adolescente y joven.

Bajo el lema “Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina”, el organismo internacional busca visibilizar cómo los productos de tabaco y vapeo son diseñados y promocionados para resultar atractivos a las nuevas generaciones, favoreciendo la iniciación temprana y la dependencia a la nicotina.

La preocupación de la OMS se sustenta en cifras que reflejan la magnitud del problema. Actualmente, alrededor de 15 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años utilizan cigarrillos electrónicos en todo el mundo. Además, en los países donde existen datos disponibles, los jóvenes tienen una probabilidad promedio nueve veces mayor de vapear que los adultos. A esto se suma que unos 40 millones de adolescentes de esa misma franja etaria consumen productos de tabaco.

Frente a este escenario, la OMS advirtió que las empresas continúan recurriendo a estrategias de marketing, diseño y presentación de productos que recuerdan a las utilizadas históricamente para promocionar los cigarrillos convencionales. Un estudio publicado en 2024 en la revista Health Promotion International señala que la industria del vapeo emplea tácticas globales similares a las del tabaco tradicional para fomentar el consumo entre los jóvenes, mediante sabores atractivos, diseños llamativos y campañas de promoción dirigidas a públicos más vulnerables.

Como parte de la campaña de este año, la OMS instó a los responsables de formular políticas públicas a adoptar medidas más estrictas para proteger a la población. Entre las recomendaciones se destacan la prohibición de los aromas que aumentan el atractivo de estos productos, la regulación de su diseño para reducir su capacidad adictiva y su toxicidad, y la implementación del empaquetado neutro para disminuir su atractivo comercial.

Asimismo, el organismo propone reforzar las restricciones a la publicidad, la promoción y el patrocinio, ampliar los espacios públicos libres de humo y de emisiones de nicotina, fortalecer los programas de cesación tabáquica y aumentar los impuestos sobre los productos de tabaco y nicotina para reducir su accesibilidad económica.

La OMS sostiene que estas acciones son fundamentales para romper el ciclo de adicción y evitar que millones de adolescentes se conviertan en consumidores habituales. La campaña del Día Mundial Sin Tabaco 2026 busca, además, generar conciencia sobre los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y productos de nicotina, así como promover entornos más saludables y libres de humo para toda la población.

Con esta iniciativa, el organismo internacional renueva su llamado a gobiernos, instituciones sanitarias, comunidades educativas y familias para trabajar de manera conjunta en la protección de las nuevas generaciones frente a las estrategias comerciales de una industria que continúa encontrando nuevas formas de captar consumidores.