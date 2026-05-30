Mayo Sinfónico regaló en la antesala de los 10 años de la Orquesta de Nueve de Julio una noche de alta jerarquía artística

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La ciudad de Nueve de Julio vivió una noche memorable con la realización de la séptima edición consecutiva de “Mayo Sinfónico”, un evento que este año tuvo un significado especial al convertirse en la antesala de los primeros diez años de trayectoria de la Orquesta Nueve de Julio. El encuentro, desarrollado en el Salón Blanco Municipal, reunió a 102 músicos en escena y ofreció un espectáculo cultural de excelencia que fue ampliamente acompañado y plaudido por un salon colmado de público.

Bajo la dirección de Cristian Luzza, la propuesta denominada “Nuestros Talentos” tuvo como principal objetivo mostrar el crecimiento de los jóvenes músicos formados dentro de la propia orquesta a lo largo de esta primera década de trabajo. La respuesta del público fue inmediata, acompañando cada interpretación con cálidos aplausos y una atención permanente durante toda la noche.

Uno de los momentos más significativos fue el estreno mundial del “Trío para Piano N°1”, obra original compuesta por el joven pianista Mateo Caputo, de apenas 17 años. La pieza, escrita para piano, violín y viola en estilo neoclásico, fue interpretada por primera vez ante el público, marcando un hecho histórico para la institución y demostrando el nivel alcanzado por las nuevas generaciones de músicos formadas en la ciudad. En esta oportunidad en paino- por el mismo compositor y en violín a cargo de Cristian Luzza.

La programación continuó con una cuidada selección de obras que permitió apreciar distintas formaciones y edades sobre el escenario. Los más pequeños, integrando una camerata de músicos menores de 12 años, emocionaron con la interpretación de “El Invierno”, de Antonio Vivaldi. Posteriormente, un grupo de adolescentes presentó la versión original del célebre Canon de Johann Pachelbel, confirmando el crecimiento artístico que viene desarrollándose dentro de la orquesta.

La noche contó además con la participación de músicos invitados de la Orquesta de General Viamonte, la Orquesta Escuela de Los Toldos, la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Provincial de Música Juan Pérez Cruz de Junín y coreutas dirigidos por Cristian Medina, quienes aportaron jerarquía y diversidad a una programación especialmente diseñada para la ocasión.

El repertorio avanzó con obras de gran reconocimiento como Air, Dona Pacem II, Réquiem por un Sueño, Ave Verum, Himno a la Alegría y fragmentos de Carmina Burana, generando momentos de profunda emoción y un permanente reconocimiento por parte de los asistentes.

El cierre llegó con una impactante interpretación de Hallelujah, que reunió a músicos y coreutas en una puesta de gran fuerza artística y emotiva. La obra provocó una reacción inmediata del público, que se puso de pie para brindar una prolongada ovación a todos los intérpretes, coronando una noche inolvidable para la cultura local.

Al cierre del espectáculo, la intendente María José Gentile, visiblemente emocionada por el nivel artístico alcanzado durante la velada, felicitó a los 102 músicos que participaron del encuentro y realizó la entrega de reconocimientos a los artistas presentes, destacando el compromiso, la dedicación y el aporte cultural que realizan para la comunidad. Lo hizo acompañada por la Directora de Cultura, María Vélez, mientras que Subsecretaria del área Julia Cereijido observaba emocionada, por lo vivido.

La séptima edición de Mayo Sinfónico dejó en evidencia la madurez artística alcanzada por la Orquesta Nueve de Julio en su primera década de vida y ratificó el valor de un proyecto que continúa formando músicos, generando oportunidades y enriqueciendo el patrimonio cultural de la ciudad, el distrito y la región.

Con una sala colmada y un público que respondió con prolongados aplausos a cada presentación, Nueve de Julio volvió a demostrar que la música y la cultura ocupan un lugar central en la vida de la comunidad.

Una celebración a la altura de una historia construida durante diez años de trabajo, esfuerzo, creatividad, talento y pasión por el arte.

Mayó Sinfónico se vivió como un espectáculo de alto nivel cultural y musical, como pocos en la región.