Cristian Luzza presenta un Mayo Sinfónico histórico: la Orquesta de Nueve de Julio celebra 10 años apostando al talento local

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La ciudad de Nueve de Julio vivirá este sábado una nueva edición de Mayo Sinfónico, uno de los encuentros culturales más importantes del calendario local. Organizado por la Orquesta Escuela de Nueve de Julio y dirigido por el maestro Cristian Luzza, el concierto comenzará a las 20 horas en el Salón Blanco Municipal y tendrá una impronta especial: estará dedicado íntegramente a los talentos formados dentro del propio proyecto musical.

La edición 2026 coincide con dos aniversarios significativos: los 10 años de la Orquesta de Nueve de Julio y la séptima realización consecutiva de Mayo Sinfónico, una propuesta que desde 2019 se ha consolidado como un espacio de encuentro entre músicos, estudiantes y la comunidad.

“Este año decidimos llamar al evento ‘Nuestros Talentos’. Después de una década de trabajo sentimos que era el momento de darles protagonismo a los chicos que crecieron dentro de la orquesta y mostrar todo lo que han logrado”, explicó Luzza durante una entrevista en el programa Despertate, emitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV.

Un estreno mundial nacido en Nueve de Julio

Uno de los momentos más destacados de la noche será el estreno de una obra original compuesta por Mateo Caputo, pianista de la orquesta y apenas 16 años de edad.

Se trata de un trío para piano, violín y viola escrito en estilo neoclásico, una creación inédita que será interpretada por primera vez ante el público.

“Mateo no va a tocar una obra de otro compositor. Va a tocar una obra que él mismo escribió. Eso es extraordinario. Muchas veces se piensa que estas cosas sólo pueden suceder en grandes centros culturales del mundo, pero están pasando acá, en Nueve de Julio”, destacó Luzza.

El director explicó que la composición mantiene la estructura formal de los grandes clásicos, aunque concebida desde una mirada contemporánea. Para acompañar al joven músico, el propio Luzza interpretará la parte de violín.

“Lo importante es que él pueda mostrar su trabajo. La verdadera figura de este estreno es Mateo, porque es el compositor y quien impulsó todo este proceso”, señaló.

Una generación de músicos que crece

Más allá del estreno, el concierto reflejará el resultado de una década de formación musical sostenida.

Muchos de los integrantes actuales comenzaron su recorrido desde niños dentro de la orquesta y hoy continúan estudios profesionales en instituciones como el Conservatorio Provincial de Música Juan Pérez Cruz de Junín.

“La orquesta se convirtió en un espacio de contención, crecimiento y desafío. No sólo se trata de aprender a tocar un instrumento, sino de construir valores, disciplina, trabajo en equipo y un sentido de pertenencia”, afirmó Luzza.

El director remarcó que la iniciativa ha logrado generar una verdadera comunidad musical, donde los propios jóvenes organizan ensayos, forman grupos de estudio y comparten experiencias más allá de los encuentros formales.

“Esta semana los chicos comenzaron a enviarse fotos ensayando por su cuenta. Algunos con mates, otros en pequeños grupos. Son cosas que durante años soñamos que ocurrieran y que hoy suceden naturalmente”, contó.

Participación regional y una gran convocatoria

La programación incluirá también la participación de la Orquesta de Guitarras del Conservatorio de Junín, invitada especial de esta edición, y de la Orquesta Escuela de la ciudad de Los Toldos.

Además, se presentará una camerata integrada por jóvenes músicos menores de 12 años que interpretará “El Invierno”, de Antonio Vivaldi, y un grupo de adolescentes ejecutará la versión original del célebre Canon de Johann Pachelbel.

En el tramo final del concierto se sumarán nuevamente los coros que participaron del proyecto “Canta Nueve de Julio”, experiencia que tuvo una masiva convocatoria durante el concierto realizado en la Catedral el año pasado.

Según detalló Luzza, entre músicos, coristas e invitados especiales, el escenario reunirá cerca de un centenar de artistas.

Cultura, comunidad y futuro

Durante la entrevista, el director reflexionó sobre el valor de la música como herramienta de encuentro en tiempos complejos.

“Vivimos en un mundo atravesado por la tecnología, por la inteligencia artificial y por muchas incertidumbres. Creo que cada vez es más importante generar espacios donde las personas puedan encontrarse, compartir y desarrollar sus sueños”, expresó.

Para Luzza, el verdadero legado de la orquesta no se limita a la formación de futuros músicos profesionales, sino a la construcción de experiencias que acompañarán a los jóvenes durante toda la vida.

“Quizás algunos sigan carreras artísticas y otros estudien psicología, arquitectura o ingeniería. Pero todo lo que aprendieron aquí, el esfuerzo, la disciplina, el trabajo colectivo, los va a acompañar siempre”, afirmó.

A diez años de su creación, la Orquesta Escuela de Nueve de Julio atraviesa uno de sus mejores momentos. Con nuevas generaciones de músicos, proyectos que se expanden a toda la región y una comunidad que acompaña cada presentación, el concierto de este sábado promete ser mucho más que un espectáculo: una celebración del crecimiento cultural de toda la ciudad.

La entrada será libre y gratuita. El evento también será transmitido en vivo por Cadena Nueve para quienes no puedan asistir presencialmente.