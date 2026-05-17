Vuelve al escenario una ópera infantil que emocionó al público casarense

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Luego de una destacada primera presentación y tras la gran repercusión que generó entre el público local, el próximo domingo 24 de mayo regresará a escena en Carlos Casares la ópera infantil “Sam, el Niño Deshollinador”, una propuesta cultural que reúne música, actuación y talento local sobre el escenario.

La obra, que se presentará nuevamente a pedido del público, estará a cargo de los alumnos de la Escuela de Canto Coral de la Sociedad Israelita de Carlos Casares y tendrá lugar en el Teatro Bristol, ubicado en Lamadrid 130.

El evento contará con dos funciones programadas para que más vecinos puedan disfrutar del espectáculo: la primera será a las 18 horas y la segunda a las 20 horas. Desde la organización recordaron que las entradas ya se encuentran disponibles y recomendaron adquirirlas con anticipación debido a la gran expectativa generada por el reestreno.

Esta adaptación de la reconocida obra de los autores Benjamin Britten y Eric Crozier fue declarada “De Interés Legislativo Cultural” por el Honorable Concejo Deliberante de Carlos Casares, destacando así su valor artístico y educativo para la comunidad.

La dirección general estará a cargo de Rubén Darío Martínez, mientras que la dirección musical será responsabilidad de Romina Reimers. Además, Erik Ryhr tendrá a su cargo la asistencia musical y piano, Victoria Cuesta realizará las coreografías, Duilio Ilardo estará en percusión y Facundo Damín junto a Lucas Fiol serán responsables de la carpintería y escenografía.

El espectáculo también contará con la participación especial de reconocidos cantantes invitados: Constanza Cepedano (mezzosoprano), Noelia Martínez (soprano), Marcelo Boluña (bajo) y Marcos Misculín (tenor).

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a ser parte de esta propuesta artística que combina formación, cultura y emoción en una puesta pensada para toda la familia. “Te esperamos para vivirlo juntos”, expresaron.