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Música

Vuelve al escenario una ópera infantil que emocionó al público casarense

El próximo domingo 24 de mayo, y a pedido del público, se reestrenará en Carlos Casares la ópera infantil “Sam, el Niño Deshollinador”, interpretada por alumnos de la Escuela de Canto Coral de la Sociedad Israelita. Habrá dos funciones en el Teatro Bristol y participarán destacados artistas invitados

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Luego de una destacada primera presentación y tras la gran repercusión que generó entre el público local, el próximo domingo 24 de mayo regresará a escena en Carlos Casares la ópera infantil “Sam, el Niño Deshollinador”, una propuesta cultural que reúne música, actuación y talento local sobre el escenario.

La obra, que se presentará nuevamente a pedido del público, estará a cargo de los alumnos de la Escuela de Canto Coral de la Sociedad Israelita de Carlos Casares y tendrá lugar en el Teatro Bristol, ubicado en Lamadrid 130.

El evento contará con dos funciones programadas para que más vecinos puedan disfrutar del espectáculo: la primera será a las 18 horas y la segunda a las 20 horas. Desde la organización recordaron que las entradas ya se encuentran disponibles y recomendaron adquirirlas con anticipación debido a la gran expectativa generada por el reestreno.

Esta adaptación de la reconocida obra de los autores Benjamin Britten y Eric Crozier fue declarada “De Interés Legislativo Cultural” por el Honorable Concejo Deliberante de Carlos Casares, destacando así su valor artístico y educativo para la comunidad.

La dirección general estará a cargo de Rubén Darío Martínez, mientras que la dirección musical será responsabilidad de Romina Reimers. Además, Erik Ryhr tendrá a su cargo la asistencia musical y piano, Victoria Cuesta realizará las coreografías, Duilio Ilardo estará en percusión y Facundo Damín junto a Lucas Fiol serán responsables de la carpintería y escenografía.

El espectáculo también contará con la participación especial de reconocidos cantantes invitados: Constanza Cepedano (mezzosoprano), Noelia Martínez (soprano), Marcelo Boluña (bajo) y Marcos Misculín (tenor).

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a ser parte de esta propuesta artística que combina formación, cultura y emoción en una puesta pensada para toda la familia. “Te esperamos para vivirlo juntos”, expresaron.

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