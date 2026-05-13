María Vélez: ‘La música municipal busca nuevos escenarios y más cercanía con los vecinos’

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -



La directora de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio, María Vélez, confirmó en el programa Despertate —líder de las mañanas en Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV— el regreso de una iniciativa que el año pasado tuvo una gran aceptación: los ensayos abiertos de las agrupaciones musicales municipales.

La propuesta involucra a la Orquesta de Nueve de Julio, el Coro Infanto Juvenil y la Banda Municipal, tres espacios culturales consolidados dentro de la ciudad. Según explicó Vélez, la intención es trasladar los ensayos habituales —que tradicionalmente se realizan en el Salón Blanco o en el Salón de las Américas— hacia distintos puntos de la comunidad para generar un vínculo más cercano con los vecinos.

“Lo que hacemos es tomar los días y horarios habituales de ensayo y trasladarlos a distintos lugares de la ciudad. La gente puede acercarse, observar, escuchar y vivir algo diferente”, explicó.

La funcionaria destacó que muchas veces los espacios elegidos ya cuentan con circulación habitual de personas, lo que genera un efecto sorpresa para quienes se encuentran con una presentación inesperada.

“Hay personas que llegan sin saber que habrá un ensayo y se sorprenden al encontrarse con música en vivo. Y también están quienes siguen nuestras redes y se acercan especialmente para disfrutar de la propuesta”, señaló.

Vélez remarcó que se trata de ensayos y no de conciertos formales, lo que permite una dinámica más relajada e interactiva entre músicos y público.

“Si los directores tienen que frenar, frenan. Explican cómo funcionan las voces, los instrumentos o para qué presentación se están preparando. Eso genera mucha cercanía con el espectador”, indicó.

Además, subrayó que esta experiencia también puede despertar vocaciones artísticas y sumar nuevos integrantes a las agrupaciones municipales.

“Quizás alguien va como espectador y descubre que quiere sumarse al coro o aprender un instrumento. Ese también es uno de los grandes objetivos”, afirmó.

Durante 2025, el ciclo recorrió diversos espacios de la ciudad: escuelas, cafeterías, panaderías, restaurantes, la cooperativa, hogares de adultos mayores y otros lugares no tradicionales. En total se realizaron entre 11 y 12 presentaciones.

Para este año, el ciclo comenzará oficialmente el próximo miércoles a las 18:30 horas en San Martín y Arturo Frondizi, con una presentación abierta a toda la comunidad.

“No es solamente para quienes asisten al gimnasio. Cualquier vecino puede acercarse, disfrutar de la propuesta y conocer también ese espacio”, aclaró.

La directora adelantó además que existe la intención de extender la iniciativa hacia los pueblos del distrito. “Queremos seguir acercándonos a las localidades. Quizás no podamos llegar a todas este año, pero es un objetivo que tenemos muy presente”, sostuvo.

Finalmente, Vélez invitó a instituciones, comercios y vecinos que cuenten con espacios adecuados a sumarse a la propuesta y ofrecer sus lugares para futuras presentaciones.

“Mientras soñamos con tener un gran centro cultural, hoy la idea es seguir transformando todos los espacios posibles en lugares para el arte y la cultura”, concluyó.