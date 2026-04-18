Fe y techno se encontraron en Plaza de Mayo: el cura DJ Guilherme Peixoto rindió homenaje al papa Francisco

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La Plaza de Mayo de CABA, fue escenario esta noche de una postal poco habitual: miles de personas reunidas para recordar al papa Francisco y celebrarlo al ritmo de la música electrónica. El protagonista fue el sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto, conocido internacionalmente por fusionar espiritualidad con techno, en un show que rompió moldes y convocó a una multitud.

El evento, titulado “Francisco vive en el Encuentro”, comenzó puntualmente a las 20 horas y reunió a cientos de miles de personas provenientes de distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el interior del país. Antes del inicio, las pantallas gigantes proyectaron imágenes del pontífice argentino, mientras el público acompañaba con aplausos, banderas y celulares encendidos, en una atmósfera que combinó emoción y expectativa.

Guilherme, vestido con sotana y detrás de una consola, ofreció un set que mezcló música electrónica con elementos litúrgicos, campanas y fragmentos de textos religiosos. “Todos es todos, también un DJ”, resumió el Padre Guilherme, quien encontró en la música electrónica una forma de vivir y transmitir el legado del Papa Francisco.

Su propuesta, disruptiva para algunos, encontró en la Plaza de Mayo un eco masivo, especialmente entre jóvenes que buscaban nuevas formas de experimentar la fe. Nacido en 1974 en Guimarães, Portugal, Peixoto fue ordenado en 1999 y tuvo una trayectoria poco convencional: fue capellán militar y participó en misiones en Kosovo y Afganistán, donde comenzó a musicalizar encuentros informales para soldados, sin imaginar que ese sería el inicio de su camino como DJ.

Lejos de ser una actividad pasajera, el cura se formó en música electrónica y empezó a presentarse en clubes, transformando lo que comenzó como una manera de recaudar fondos para su parroquia en una propuesta artística y espiritual que hoy lo lleva a escenarios de todo el mundo. Su sello distintivo es la fusión de lo sagrado con lo contemporáneo: sus sets combinan ritmo y recogimiento, comenzando siempre con una oración privada y una observación del público para “leer” la energía del lugar.

El Padre Guilherme vino por primera vez a la Argentina para encabezar un homenaje al Papa Francisco en la Plaza de Mayo, a un año de su fallecimiento. La figura de Francisco ha sido una influencia central en su camino; su mensaje sobre una Iglesia abierta, inclusiva y cercana a las periferias motivó al sacerdote a explorar nuevos lenguajes de comunicación espiritual.

El homenaje, organizado por la Asociación Civil Miserando, buscó justamente eso: celebrar el legado del Papa desde una lógica distinta, conectando con las nuevas generaciones y con formas de expresión contemporáneas que combinan fe, música y comunidad.