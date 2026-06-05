Pedrito Guazzaroni volvió a emocionar con su talento en la batería y recibió una ovación del público

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco de un evento realizado el pasado 3 de junio en un bar de Nueve de Julio, tocó la banda en vivo “Va Como Piña” que volvió a demostrar su habitual calidad musical. Sin embargo, la noche tuvo además un invitado muy especial que terminó robándose todas las miradas: Pedrito Guazzaroni.

Con tan solo 8 años y acompañado permanentemente por el apoyo incondicional de sus padres, Carolina y Cristian, Pedrito volvió a subir al escenario para compartir su pasión por la música. Y esta vez redobló la apuesta.

El joven baterista no solo interpretó una canción, sino que sorprendió al público tocando nada menos que seis temas consecutivos, demostrando talento, precisión, carisma y una notable evolución artística.

El repertorio incluyó reconocidos clásicos del rock nacional como “Flaca” de Andrés Calamaro, “Manuel Santillán, el León” de Los Fabulosos Cadillacs, “Loco (Tu forma de ser)” de Los Auténticos Decadentes y “Qué Ves” de Divididos. Además, mostró toda su versatilidad interpretando dos clásicos del folclore argentino: la chacarera “La Yapa” y el chamamé “Sobredosis de Chamamé”.

La respuesta de los asistentes fue inmediata. Cada interpretación fue acompañada por aplausos y muestras de admiración, que culminaron en una gran ovación para el pequeño músico.

Hasta dónde llegará Pedrito nadie lo sabe. Lo que sí queda claro es que día a día continúa superándose y conquistando corazones con su pasión por la batería. Su entusiasmo, dedicación y alegría sobre el escenario hacen felices a quienes tienen la oportunidad de verlo tocar.

Una vez más, Pedrito Guazzaroni demostró que la música no tiene límites y que los sueños se construyen con esfuerzo, amor y acompañamiento familiar.