Ensayo del Coro Polifónico Ciudad de Nueve de Julio que celebra sus 75 años con un gran encuentro coral

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El Coro Polifónico Ciudad de Nueve de Julio vivirá este sábado una jornada muy especial. La institución celebrará sus 75 años de vida con un concierto aniversario que se realizará desde las 18.30 en el Salón Blanco Municipal, acompañado por agrupaciones corales amigas que llegarán desde distintos puntos de la provincia.

Fundado en mayo de 1951, el coro ofreció su primer concierto el 8 de julio de ese mismo año, bajo la dirección del Padre Palermo. Desde entonces construyó una rica trayectoria artística que lo llevó a presentarse en numerosos escenarios del país y del exterior, además de compartir actuaciones con reconocidas figuras del canto nacional e internacional.

Actualmente, la dirección está a cargo del Dr. Pablo Giangrante, acompañado por la profesora Claudia Cobian como asistente de dirección, quienes regresaron a la institución luego de una historia familiar muy ligada al coro.

En diálogo con Cadena Nueve, Giangrante explicó que el regreso tiene un fuerte valor afectivo.

“Para nosotros es volver. Durante muchos años este coro fue dirigido por mi mamá y por mi hermano. Cuando la institución necesitó un nuevo director volvieron a convocarnos y aquí estamos otra vez, continuando esa historia.”

El director destacó además el vínculo que mantienen con los integrantes de la agrupación.

“Somos más familia que otra cosa. Siempre seguimos en contacto y volver a Nueve de Julio tiene un significado muy especial.”

Respecto al concierto aniversario, señaló que el coro será anfitrión de un encuentro pensado para compartir la música.

“Vamos a hacer una pequeña presentación y después darle lugar a los coros invitados. Son amigos que uno va haciendo a lo largo de esta carrera y estamos muy felices de recibirlos.”

La celebración contará con la participación de Coral Reencuentro, dirigido por Amílcar Bergara; el Coro Padre Elizalde, de Ciudadela, bajo la dirección de Sebastián Garreta; y el Coro CantArte, de Punta Alta, dirigido por Edgardo Matoso.

Durante el ensayo general realizado este viernes por la noche, los directores explicaron que la última práctica funciona como un simulacro del concierto para definir el repertorio que será interpretado en la celebración.

Además, aprovecharon la oportunidad para invitar a quienes deseen incorporarse al coro.

“Los esperamos todos los viernes de 21 a 23. El que quiera cantar y compartir esta experiencia será bienvenido”, agregó Claudia Cobian

Giangrante también dejó una reflexión sobre el valor del canto coral.

“En tiempos donde parece imponerse la individualidad, nosotros seguimos eligiendo hacer algo juntos.”

El concierto comenzará puntualmente a las 18.30, un horario pensado para que el público pueda disfrutar del espectáculo y luego seguir el partido de la Selección Argentina.

Con 75 años de historia, el Coro Polifónico Ciudad de Nueve de Julio continúa siendo uno de los grandes referentes culturales de la ciudad, manteniendo viva una tradición que une generaciones a través de la música.