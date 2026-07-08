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El Coro Polifónico de Nueve de Julio celebra 75 años con un gran concierto abierto a la comunidad

La histórica agrupación coral festejará su 75° aniversario este sábado 11 de julio con una presentación especial en el Salón Blanco del Palacio Municipal. Participarán coros invitados de Ciudadela y Bahía Blanca, con entrada libre y gratuita.

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El Coro Polifónico de Nueve de Julio celebrará este sábado 11 de julio su 75° aniversario con un concierto especial que tendrá lugar desde las 18.30 horas en el Salón Blanco del Palacio Municipal. La propuesta será con entrada libre y gratuita y estará abierta a toda la comunidad.

Bajo la dirección de Pablo Giangrante y la codirección de Claudia Cobian, la reconocida agrupación local compartirá el escenario con el Coral Reencuentro, dirigido por Amílcar Bergara; el Coro Padre Elizalde, de Ciudadela, bajo la dirección de Sebastián Gartea; y el Coro CantArte, de Bahía Blanca, dirigido por Edgardo Mataso.

Con una trayectoria ininterrumpida desde 1951, el Coro Polifónico de Nueve de Julio se ha consolidado como una de las instituciones culturales más emblemáticas del distrito. A lo largo de más de siete décadas ha llevado su repertorio a distintos escenarios del país, promoviendo el canto coral y manteniendo vigente su histórico lema: “Hoy cantamos nosotros para que mañana lo hagan todos los pueblos de la patria”.

El concierto aniversario será una oportunidad para celebrar la historia, el compromiso y el aporte cultural de la institución, en una velada que reunirá a destacadas formaciones corales y al público de la comunidad.

Las puertas del Salón Blanco se abrirán a las 18 horas, media hora antes del inicio del espectáculo, para facilitar el ingreso de los asistentes. La organización invitó a vecinos y amantes de la música coral a sumarse a esta celebración que marcará un nuevo hito en la rica historia del Coro Polifónico de Nueve de Julio.

 

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