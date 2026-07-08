Diego Valenzuela impulsó en el Senado bonaerense el debate sobre el futuro del municipalismo

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El senador provincial Diego Valenzuela encabezó una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales del Senado bonaerense, donde se desarrolló una jornada de análisis sobre el presente y el futuro de los municipios de la provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro expusieron los especialistas de la Universidad Nacional de La Plata Walter Rosales y Agustín Lodola, quienes presentaron estudios sobre la realidad económica, productiva e institucional de los municipios bonaerenses, con el objetivo de aportar elementos para el debate sobre el funcionamiento y los desafíos de los gobiernos locales.

Tras las exposiciones, legisladores de los distintos bloques intercambiaron opiniones sobre la necesidad de avanzar en una agenda de modernización del régimen municipal. Entre los puntos que concentraron mayor consenso se destacó la posibilidad de reformar la Ley Orgánica de las Municipalidades, sancionada en 1958, al considerar que su contenido ya no refleja las actuales competencias y responsabilidades de los municipios.

Durante la reunión, Valenzuela sostuvo que “los bonaerenses merecen que estemos a la altura de los grandes desafíos de la Provincia. Es momento de discutir en serio cómo fortalecer a los gobiernos locales para que puedan brindar mejores respuestas a los vecinos”.

El legislador también planteó la necesidad de otorgar mayores herramientas de gestión y autonomía a los municipios y destacó el rol que pueden desempeñar en la promoción del desarrollo económico local. “Los recursos no aparecen solos: surgen cuando hay inversión, empresas, empleo y actividad económica. Los gobiernos locales tienen que contar con herramientas para promover ese desarrollo”, afirmó.

Como cierre de la jornada, el presidente de la comisión señaló que se impulsará un proceso de diálogo con intendentes, especialistas, universidades y referentes del municipalismo con el propósito de elaborar una propuesta de reforma consensuada para actualizar el régimen municipal de la provincia.