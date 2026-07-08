Vacaciones de invierno: alertan sobre el peligro de la somnolencia al volante en las rutas

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Con el inicio de las vacaciones de invierno y el incremento del tránsito en rutas y autopistas, la Asociación Civil Luchemos por la Vida, junto al programa Dormir con Ciencia, lanzó una campaña de concientización para alertar sobre uno de los principales enemigos invisibles al conducir: la somnolencia al volante.

La campaña, encabezada por la Dra. María Guadalupe Silveira, recuerda que muchas personas subestiman las consecuencias de descansar menos de lo necesario antes de emprender un viaje. Sin embargo, estudios científicos demuestran que dormir apenas seis horas incrementa en un 33% el riesgo de sufrir un siniestro vial.

Desde la organización remarcan que el objetivo de las vacaciones no es solamente disfrutar del destino, sino también llegar de manera segura. Por eso, recomiendan planificar el viaje con tiempo y respetar hábitos de descanso adecuados.

Tres recomendaciones fundamentales

Entre las principales medidas preventivas, los especialistas aconsejan:

Realizar una pausa cada dos horas o cada 200 kilómetros , con un descanso mínimo de 20 minutos.

, con un descanso mínimo de 20 minutos. Evitar conducir durante los horarios de mayor somnolencia , especialmente por la noche y entre las 14 y las 16 horas.

, especialmente por la noche y entre las 14 y las 16 horas. Hacer una siesta breve de 20 minutos si aparecen signos de cansancio o sueño, siempre deteniéndose previamente en un lugar seguro.

La campaña también invita a compartir esta información con familiares y amigos que tengan previsto recorrer largas distancias durante el receso invernal, con el objetivo de reducir los siniestros provocados por la fatiga y promover una conducción responsable.

Desde Luchemos por la Vida insisten en que ningún compromiso ni apuro justifica conducir con sueño. “Lo más importante de cualquier viaje es llegar”, destacan desde la entidad, recordando que descansar también es una forma de cuidar la vida propia y la de los demás.