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El Salón Blanco sigue siendo epicentro de la actividad musical local

La Municipalidad de Nueve de Julio mantiene una programación semanal gratuita en el Salón Blanco con propuestas musicales abiertas a toda la comunidad, que incluyen formación, práctica y participación coral e instrumental

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Continúan semanalmente las actividades gratuitas impulsadas por la Municipalidad de Nueve de Julio en el Salón Blanco Municipal, con propuestas abiertas a toda la comunidad que promueven el acceso a la música, la formación artística y el encuentro cultural.

En el marco de una agenda sostenida de actividades culturales, el Salón Blanco Municipal se consolida como un espacio clave para el desarrollo artístico local, con propuestas gratuitas que se renuevan cada semana y están abiertas a vecinos y vecinas de todas las edades.

Entre las opciones disponibles se destacan la Banda Municipal, el Coro Municipal Infanto Juvenil Santa Cecilia y la Orquesta, todos espacios formativos y de práctica colectiva que año tras año reúnen a participantes con interés en la música y el trabajo grupal.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el acceso a la cultura, generar oportunidades de participación sin costo y acompañar el crecimiento de expresiones artísticas locales, fomentando además el encuentro comunitario.

Para el público adulto con interés en el canto coral, también se recomienda sumarse a las propuestas del Coro Polifónico de Nueve de Julio y del Coral Reencuentro, dos agrupaciones consolidadas que continúan ampliando y enriqueciendo la escena coral de la ciudad.

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