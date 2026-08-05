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Vuelven las voces a la Orquesta Municipal con la segunda edición de “Cantá junto a la Orquesta”

Tras la exitosa experiencia del año pasado, la propuesta impulsada por la Dirección General de Cultura vuelve a convocar a vecinos y vecinas mayores de 15 años para formar parte de un coro comunitario que culminará con dos conciertos especiales junto a la Orquesta Municipal

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección General de Cultura, lanzó la convocatoria para la segunda edición de “Cantá junto a la Orquesta”, una propuesta coral comunitaria, gratuita y abierta a toda la comunidad, que invita a vecinos y vecinas a vivir la experiencia de cantar junto a la Orquesta Municipal.

La iniciativa regresa luego del éxito alcanzado en su primera edición, desarrollada en 2025, cuando más de 60 personas se sumaron al proyecto y participaron del concierto de cierre bajo la dirección de Cristian Medina.

En esta nueva edición, los participantes tendrán la oportunidad de compartir ensayos, aprender repertorio y formar parte de una experiencia artística colectiva que concluirá con dos conciertos especiales junto a la formación musical municipal.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 15 años y no es necesario contar con experiencia previa ni conocimientos de canto, ya que el objetivo es generar un espacio inclusivo de participación, aprendizaje y disfrute de la música.

Los ensayos comenzarán el jueves 13 de agosto, a las 20 horas, en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

Quienes deseen participar podrán inscribirse completando el formulario habilitado por el municipio o comunicándose al teléfono 11 5505-2226 para obtener más información.

Desde la organización destacaron que “Cantá junto a la Orquesta” busca fortalecer el encuentro entre vecinos a través del arte, promoviendo una experiencia compartida que permita disfrutar de la música desde adentro y ser protagonista de los conciertos de la Orquesta Municipal.

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