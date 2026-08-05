Miguel Cabrer: “El objetivo es que Atlético La Niña vuelva a la Primera División”

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El presidente del Club Atlético La Niña, Miguel Cabrer, dialogó en mañana de este miércoles con Gustavo Tinetti en el programa “Despertate”, líder de las mañanas de Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde realizó un balance de los primeros meses de gestión y analizó el presente deportivo de la institución, que comenzó el Torneo de Ascenso con dos victorias consecutivas.

Cabrer, quien asumió la presidencia tras la asamblea realizada en mayo, explicó que la nueva comisión directiva tuvo que iniciar su trabajo con muy poco margen antes del comienzo de la competencia.

“Somos una comisión nueva y prácticamente tuvimos que ponernos a trabajar de inmediato porque el campeonato estaba muy cerca. El principal objetivo fue reorganizar el club y conformar un equipo competitivo para intentar regresar a la Primera División”, señaló.

El dirigente destacó que el inicio con dos triunfos representa un envión anímico importante para el plantel.

“Arrancar ganando siempre genera confianza. En los pueblos el acompañamiento de la gente es fundamental y sentimos ese respaldo permanente de toda la comunidad”, afirmó.

El gran desafío: volver a Primera

Durante la entrevista, Cabrer reconoció que el ascenso será una tarea difícil debido al alto nivel de competitividad que presenta el torneo.

“Todos los equipos se preparan muy bien y se han reforzado. Es un campeonato muy parejo y competitivo. Nosotros tenemos la ilusión de pelear arriba y buscar el ascenso, aunque sabemos que será un camino largo.”

También remarcó que la institución apostó por darle continuidad al cuerpo técnico encabezado por Diego San Miguel, al considerar que merecía una nueva oportunidad para desarrollar un proyecto desde la pretemporada.

“Lo primero fue confirmar al cuerpo técnico y luego trabajar en la conformación del plantel, manteniendo jugadores del club e incorporando algunos refuerzos que pudimos sumar.”

Una institución sostenida por toda la comunidad

Más allá de lo deportivo, Cabrer puso en valor el trabajo cotidiano que realiza la comisión directiva para sostener el funcionamiento del club.

“Permanentemente organizamos eventos para recaudar fondos y seguir mejorando las instalaciones. Todo se hace con mucho esfuerzo y con el apoyo de los vecinos.”

En ese sentido, resaltó especialmente la participación de las mujeres dentro de la institución.

“En la nueva comisión hay varias mujeres trabajando y además existe un grupo muy importante de colaboradoras que siempre están presentes en la cantina, en la entrada y en cada evento que organiza el club.”

Próximo compromiso: Dennehy

Tras el debut victorioso, La Niña afrontará un nuevo compromiso frente a 11 Tigres, escenario que el presidente considera favorable para su equipo.

“Es una cancha donde históricamente nos sentimos cómodos. Siempre nos han abierto las puertas y esperamos poder hacer un buen partido para seguir por la senda del triunfo.”

Finalmente, Cabrer agradeció el acompañamiento de la comunidad y renovó el compromiso de la dirigencia con el crecimiento institucional y deportivo.

“Vamos a seguir trabajando para estar a la altura de lo que representa el Club Atlético La Niña. Sabemos que todos los clubes se preparan para ascender, pero nosotros también tenemos esa ilusión y vamos a dejar todo para lograrlo.”