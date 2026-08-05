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Alerta amarilla por tormentas: el jueves será la jornada más inestable en la provincia de Buenos Aires

Luego de una semana marcada por bancos de niebla, lloviznas y una alerta por tormentas, el tiempo mejorará de manera transitoria antes de que las lluvias regresen durante el fin de semana, especialmente en el sur bonaerense.

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La provincia de Buenos Aires atraviesa una semana con condiciones meteorológicas cambiantes. Este miércoles, gran parte del territorio bonaerense amaneció con bancos de niebla que reducen considerablemente la visibilidad, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones al conducir. En tanto, en el sur provincial se registran lloviznas que persistirán a lo largo de toda la jornada.

La inestabilidad se intensificará este jueves, cuando se prevé el desarrollo de tormentas fuertes en numerosas localidades de la provincia, y descenso de temperatura. El fenómeno estará acompañado por una alerta amarilla, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar las medidas de prevención necesarias.

Tras el paso del sistema de tormentas, el viernes llegará una mejora temporaria. El cielo se despejará y el sol volverá a hacerse presente en buena parte del territorio bonaerense, brindando un breve alivio luego de varios días de tiempo inestable.

Sin embargo, las condiciones volverán a cambiar durante el fin de semana. Mientras que en el norte de la provincia el cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado, en el sur bonaerense regresarán las precipitaciones. De acuerdo con el pronóstico, las lluvias se concentrarán principalmente durante el domingo, por lo que se espera un cierre de fin de semana con tiempo inestable en esa región.

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