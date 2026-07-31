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El SMN emitió un alerta a muy corto plazo por tormentas fuertes para la región

Alcanza a Nueve de Julio, Alberti, Bragado, Chacabuco, General Viamonte, Junín y Lincoln, donde se prevé el desarrollo de tormentas de intensidad fuerte

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió a las 21:41 de este viernes 31 de julio el Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo (AMCP) N.º 3053, advirtiendo sobre la ocurrencia de tormentas fuertes con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo en una amplia zona del noroeste bonaerense.

El aviso comprende a los partidos de Nueve de Julio, Alberti, Bragado, Chacabuco, General Viamonte, Junín y Lincoln, donde se prevé el desarrollo de tormentas de intensidad fuerte, con ráfagas que podrían provocar inconvenientes y la posibilidad de caída aislada de granizo.

El organismo nacional indicó que el aviso tuvo vigencia hasta las 22:41, por lo que recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas, evitando circular durante el paso de las tormentas, resguardando vehículos y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Este tipo de avisos a muy corto plazo son elaborados por el SMN a partir del monitoreo en tiempo real mediante radares meteorológicos y tienen como objetivo alertar sobre fenómenos de rápida evolución que pueden generar impactos localizados.

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