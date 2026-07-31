viernes, julio 31, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
viernes, julio 31, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
General

Convocan en Nueve de Julio a un acto contra un proyecto de ley que permitiría la extranjerización de tierras

La Asamblea por el Agua, ConCiencia Agroecológica y Guardianes de la Ecología invitan a la comunidad a participar de una concentración el próximo 6 de agosto en Plaza Belgrano, al tiempo que que aseguran que la iniciativa legislativa pone en riesgo la soberanía nacional, el ambiente y el acceso público a recursos estratégicos

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Organizaciones ambientalistas y sociales de Nueve de Julio convocan a la comunidad a participar de un acto público en rechazo al proyecto de ley denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que será presentado el próximo 6 de agosto en el Senado de la Nación y que, según sostienen, contempla modificaciones que afectarían la soberanía territorial y la protección de los recursos naturales del país.

La convocatoria tendrá lugar el mismo jueves 6 de agosto, a las 13 horas, en Plaza Belgrano, donde la Asamblea por el Agua, ConCiencia Agroecológica y Guardianes de la Ecología expresarán públicamente su rechazo a la iniciativa.

Desde las organizaciones señalaron que, pese al nombre del proyecto, la propuesta incorpora cambios que consideran “sumamente preocupantes”. Entre los principales puntos cuestionados mencionan la posibilidad de destinar tierras rurales incendiadas a otros usos, la eliminación del límite vigente para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, la venta de cuerpos de agua junto con sus riberas y la compra sin restricciones de terrenos en zonas fronterizas y de sectores cordilleranos con recursos minerales y estratégicos.

Los convocantes advierten que estas modificaciones podrían facilitar procesos de extranjerización del territorio nacional, restringir el acceso público a espacios naturales y generar impactos ambientales y sociales de largo plazo.

Asimismo, sostienen que la eventual aprobación de la norma tendría consecuencias directas para comunidades del interior del país, entre ellas Nueve de Julio, al considerar que comprometería el cuidado del ambiente y el control soberano sobre recursos naturales estratégicos.

Por ese motivo, invitan a vecinos, instituciones y organizaciones a participar de la manifestación prevista en Plaza Belgrano, con el objetivo de visibilizar el rechazo local al proyecto antes de su tratamiento en el Congreso Nacional.

Nota rechazo Ley de Extranjerización_Cadenanueve

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6299

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR