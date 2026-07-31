Convocan en Nueve de Julio a un acto contra un proyecto de ley que permitiría la extranjerización de tierras

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Organizaciones ambientalistas y sociales de Nueve de Julio convocan a la comunidad a participar de un acto público en rechazo al proyecto de ley denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que será presentado el próximo 6 de agosto en el Senado de la Nación y que, según sostienen, contempla modificaciones que afectarían la soberanía territorial y la protección de los recursos naturales del país.

La convocatoria tendrá lugar el mismo jueves 6 de agosto, a las 13 horas, en Plaza Belgrano, donde la Asamblea por el Agua, ConCiencia Agroecológica y Guardianes de la Ecología expresarán públicamente su rechazo a la iniciativa.

Desde las organizaciones señalaron que, pese al nombre del proyecto, la propuesta incorpora cambios que consideran “sumamente preocupantes”. Entre los principales puntos cuestionados mencionan la posibilidad de destinar tierras rurales incendiadas a otros usos, la eliminación del límite vigente para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, la venta de cuerpos de agua junto con sus riberas y la compra sin restricciones de terrenos en zonas fronterizas y de sectores cordilleranos con recursos minerales y estratégicos.

Los convocantes advierten que estas modificaciones podrían facilitar procesos de extranjerización del territorio nacional, restringir el acceso público a espacios naturales y generar impactos ambientales y sociales de largo plazo.

Asimismo, sostienen que la eventual aprobación de la norma tendría consecuencias directas para comunidades del interior del país, entre ellas Nueve de Julio, al considerar que comprometería el cuidado del ambiente y el control soberano sobre recursos naturales estratégicos.

Por ese motivo, invitan a vecinos, instituciones y organizaciones a participar de la manifestación prevista en Plaza Belgrano, con el objetivo de visibilizar el rechazo local al proyecto antes de su tratamiento en el Congreso Nacional.