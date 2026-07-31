Consejo Escolar entregó nuevo mobiliario escolar para nueve establecimientos educativos de Nueve de Julio

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El Consejo Escolar de 9 de Julio llevó adelante este viernes la entrega de nuevo mobiliario escolar destinado a nueve establecimientos educativos del distrito. El acto se realizó en la Escuela Técnica Nº 1, donde directivos de las instituciones beneficiadas recibieron las mesas y sillas que comenzarán a utilizarse desde la próxima semana.

La presidenta del Consejo Escolar, Valeria Maidana, explicó que la llegada del equipamiento responde a una gestión que se venía desarrollando desde hacía tiempo y que finalmente pudo concretarse.

“Estamos entregando mobiliario que ha llegado a nuestra ciudad. Si bien esta gestión se viene realizando desde hace bastante tiempo, se logró destrabar gracias a la intervención de nuestro compañero Enza Zega y mediante un contacto político con el senador Germán Lagos y Nancy Grisutti”, señaló.

Maidana destacó que la entrega comprende 120 sillas y 60 mesas, aunque reconoció que las necesidades del sistema educativo continúan siendo importantes.

“Realmente se necesita mucho más que esto. Vamos a continuar con las gestiones para conseguir más mobiliario en el menor tiempo posible”, expresó.

La distribución alcanzará a las escuelas Secundaria Nº 6 de Dudignac y Primarias Nº 1, 2, 4, 5, 13 de Facundo Quiroga, 15 de Dudignac, 29 de Mulcahy y 52, de acuerdo con el relevamiento de necesidades realizado por el Consejo Escolar junto a inspectores y equipos directivos.

La titular del organismo explicó que la asignación responde a criterios de prioridad establecidos según la matrícula y el estado del mobiliario existente.

“Todos los años realizamos un relevamiento en las instituciones y, a partir de allí, establecemos un orden de prioridades teniendo en cuenta la matrícula y las condiciones del mobiliario”, indicó.

Asimismo, agradeció el compromiso de los directivos y de las cooperadoras escolares, que colaboraron con el traslado del equipamiento utilizando camionetas y personal voluntario.

Por su parte, el consejero escolar Enza Zega destacó el trabajo articulado que realiza el cuerpo colegiado para responder a las demandas de las escuelas.

“Trabajamos en equipo, dejando de lado las diferencias. Hacemos un relevamiento permanente de las necesidades y, de acuerdo con las posibilidades que tiene la Provincia, distribuimos el mobiliario de la manera más equitativa posible”, sostuvo.

Además, expresó el deseo de que una nueva partida llegue en el corto plazo para continuar atendiendo los requerimientos de las instituciones educativas del distrito.

Desde una de las escuelas beneficiadas, la directora de la Escuela Primaria Nº 1 “Bernardino Rivadavia”, Vanesa Ansaldo, resaltó la importancia de incorporar nuevo mobiliario para mejorar las condiciones de aprendizaje.

“Siempre es importante recibir mobiliario nuevo para mejorar la calidad del espacio donde nuestros alumnos aprenden. Cuando uno está en un lugar confortable, se generan mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje”, afirmó.

La docente recordó además que semanas atrás la institución también recibió calefactores, lo que representa una mejora integral para las aulas.

En relación con el reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal, Ansaldo confirmó que el edificio escolar permanecía abierto con tareas de limpieza y organización, aunque aclaró que las clases se retomarán el martes debido al paro docente convocado para el lunes.

La jornada concluyó con la entrega del mobiliario a los directivos presentes, quienes comenzaron a trasladar las mesas y sillas hacia sus respectivas instituciones para que puedan ser utilizadas por los estudiantes desde la próxima semana.