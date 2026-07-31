Nueve de Julio será sede de un plenario regional para debatir la situación de la salud pública bonaerense

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En diálogo con Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el dirigente Gabriel Castiglioni, del Movimiento Justicialista Nuevejuliense, brindó detalles del plenario regional de salud que se desarrollará este lunes 3 a las 16 horas en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de Nueve de Julio, con la participación del exministro de Salud bonaerense Daniel Gollan.

Castiglioni explicó que, si bien inicialmente el encuentro había sido pensado como una actividad de perfil bajo, en los últimos días adquirió una importante dimensión regional.

“Ha tomado mucha fuerza en toda la Cuarta Sección. Muchos intendentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro se comprometieron a participar junto a sus equipos de salud para acompañar la llegada de Daniel Gollan”, señaló.

El dirigente indicó que el objetivo del plenario es abrir un espacio de análisis sobre la situación sanitaria actual de la provincia y del país, especialmente frente a las consecuencias que, según expresó, generan los recortes del Gobierno nacional en el sistema de salud.

“Estos encuentros tienen que ver con pensar, repensar y analizar la realidad de la salud. Es un desafío organizar una actividad de estas características porque llegará gente de distintos distritos, pero lo encaramos con mucha responsabilidad”, afirmó.

Salud mental, uno de los ejes centrales

Durante la entrevista también se abordó la creciente preocupación por la salud mental, un aspecto que, según coincidieron el conductor Gustavo Arrieta y Castiglioni, requiere una mayor política de prevención.

El dirigente valoró la decisión del Municipio de avanzar con la creación de un Hospital de Día para la atención en salud mental y consideró que será uno de los temas centrales del plenario.

“Es un tema que viene resonando desde hace mucho tiempo y sobre el que hay que hacer modificaciones importantes. Celebro lo que está haciendo el Municipio y esperamos que podamos trabajar de manera conjunta desde el hospital y todos los sectores que intervienen en la salud”, expresó.

Asimismo, reconoció que los casos vinculados a problemáticas de salud mental han aumentado considerablemente en los últimos años.

“La vida actual nos ha llevado a que aparezcan muchos más casos. No sé exactamente cuál es la razón, pero evidentemente algo pasó para que esta situación haya hecho eclosión”, sostuvo.

Agradecimiento al Sindicato de Luz y Fuerza

Castiglioni destacó especialmente el acompañamiento del Sindicato de Luz y Fuerza, entidad que será sede del encuentro.

“Agradecemos profundamente al sindicato porque siempre nos abre las puertas para realizar actividades de formación y encuentros como este. Sin ese acompañamiento sería mucho más difícil llevar adelante estas iniciativas”, remarcó.

También hubo definiciones políticas

Además del plenario sanitario, Castiglioni confirmó que el espacio político al que pertenece continúa desarrollando actividades de formación y organización territorial.

Ratificó el respaldo del Movimiento Derecho al Futuro a la candidatura del gobernador Axel Kicillof para la presidencia y sostuvo que el objetivo local es trabajar por la recuperación del municipio para el peronismo.

También adelantó la llegada de nuevas figuras políticas para continuar con los encuentros de formación, entre ellas el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien expondría sobre experiencias de gestión municipal, y nuevas jornadas vinculadas al pensamiento y la doctrina justicialista.