María Soledad Smechow: “Hay que volver a cuidar al adulto mayor como cuidamos a un niño pequeño”

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El caso de maltrato a adultos mayores registrado en un establecimiento geriátrico de Mar del Plata volvió a poner en agenda la necesidad de fortalecer los controles y la capacitación del personal que trabaja en instituciones dedicadas al cuidado de personas vulnerables.

En diálogo con Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la médica neuróloga Dra. María Soledad Smechow sostuvo que las impactantes imágenes conocidas en las últimas horas “lastiman la sensibilidad de cualquier persona”, aunque advirtió que la problemática debe abordarse desde una mirada profesional sobre el cuidado de pacientes con deterioro cognitivo.

La especialista explicó que muchos adultos mayores que padecen demencias o enfermedad de Alzheimer presentan alteraciones en la conducta que pueden dificultar su cuidado cotidiano.

“Estos lugares deben estar preparados para atender a pacientes con deterioro cognitivo. No es una tarea sencilla, pero eso jamás justifica una situación de maltrato”, afirmó.

Smechow señaló que los pacientes con demencia muchas veces no pueden expresar el dolor o el miedo de la misma manera que una persona sin deterioro cognitivo. En cambio, suelen manifestar ansiedad, aislamiento, depresión, agitación o una “marcha errática”, caminando constantemente o intentando regresar a lugares que identifican como su antiguo hogar.

Capacitación obligatoria

Durante la entrevista, la neuróloga insistió en que el principal desafío es la formación del personal encargado de asistir a los adultos mayores.

“El cuidado de una persona con demencia requiere capacitación específica. No alcanza solamente con tener paciencia; es necesario saber cómo actuar frente a episodios de ansiedad, agresividad o confusión”, explicó.

Entre las herramientas fundamentales mencionó:

Mantener rutinas estables.

Hablar con un tono de voz tranquilo y claro.

Mirar al paciente a los ojos.

Respetar su espacio físico cuando está alterado.

Validar sus emociones con mensajes de contención y seguridad.

“Decirle ‘te entiendo, estoy acá, estás seguro’ también forma parte del tratamiento”, remarcó.

Asimismo, consideró que las instituciones deberían exigir evaluaciones psicológicas y perfiles específicos para quienes trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.

Controles y responsabilidad institucional

La Dra. Smechow sostuvo que la responsabilidad no recae únicamente sobre quien ejerce el maltrato, sino también sobre quienes administran las instituciones.

“El dueño del establecimiento también tiene responsabilidad. No cualquiera puede trabajar cuidando adultos mayores con este tipo de patologías”, afirmó.

Además, consideró necesario fortalecer los mecanismos de control sobre los establecimientos geriátricos y alentó a los familiares a mantenerse atentos ante lesiones, cambios bruscos de conducta o cualquier situación que despierte sospechas.

Cómo prevenir el deterioro cognitivo

Consultada sobre las medidas para preservar la salud cerebral, la neuróloga destacó tres pilares fundamentales.

El primero es el descanso.

Explicó que durante el sueño actúa el denominado sistema glinfático, encargado de eliminar sustancias de desecho acumuladas durante el día.

“Si no descansamos adecuadamente, esos residuos comienzan a depositarse lentamente en las neuronas y, con el tiempo, pueden afectar especialmente las áreas relacionadas con la memoria”, indicó.

También recomendó evitar el uso indiscriminado de ansiolíticos, ya que pueden alterar el funcionamiento normal del cerebro durante el sueño.

El segundo eje es la alimentación.

La especialista aconsejó adoptar una dieta de estilo mediterráneo, rica en verduras, frutas, legumbres y pescado, reduciendo el consumo de alimentos ultraprocesados.

Por último, destacó el valor de la actividad física diaria.

“Caminar, bailar o andar en bicicleta son ejercicios aeróbicos que favorecen la neuroplasticidad, fortalecen las conexiones entre las neuronas y ayudan a preservar la memoria”, explicó.

Deportes de contacto y traumatismos

Durante la entrevista también hizo referencia a los deportes de contacto y la importancia de aplicar protocolos médicos frente a golpes en la cabeza.

En ese sentido, destacó la actualización del reglamento médico de la Federación Argentina de Box, vigente desde este año, que establece procedimientos específicos para evaluar a los boxeadores luego de recibir castigos importantes durante un combate.

Smechow valoró especialmente el trabajo realizado por la Dra. Noemí Tinetti en la elaboración de estos protocolos, orientados a prevenir lesiones neurológicas y garantizar un regreso seguro a la actividad deportiva.

Un llamado a la conciencia

Finalmente, la especialista pidió a las familias mantenerse involucradas en el seguimiento de sus seres queridos institucionalizados y actuar rápidamente ante cualquier señal de alerta.

“Cuando detecten lesiones nuevas, cambios de conducta o situaciones que llamen la atención, es importante hablar con los responsables del lugar, denunciar si corresponde o evaluar un cambio de institución”, concluyó.

El caso de Mar del Plata reabrió el debate sobre la calidad del cuidado de los adultos mayores y puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de combinar controles estatales, formación profesional y compromiso social para proteger a una de las poblaciones más vulnerables.