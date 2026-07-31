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Ante el pronóstico de lluvias intensas se solicita tomar precauciones

La Municipalidad de Nueve de Julio recomienda adoptar medidas preventivas para evitar anegamientos y complicaciones durante las próximas horas.

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Ante la continuidad de lluvias intensas previstas para las próximas horas, la Municipalidad de Nueve de Julio solicita a los vecinos extremar las medidas de prevención y colaboración para reducir riesgos y evitar inconvenientes.

En este sentido, se recomienda evitar sacar los residuos domiciliarios (bolsitas), y especialmente restos de carpido y materiales reciclables correspondientes a la zona 5, debido a que pueden obstruir desagües y dificultar el normal escurrimiento del agua, agravando la acumulación en la vía pública.

Asimismo, se recuerda la importancia de mantener limpias las canaletas, rejillas y desagües domiciliarios, a fin de favorecer el drenaje del agua de lluvia.

Por otra parte, se solicita evitar circular por calles anegadas, tanto para preservar la seguridad de las personas como para evitar que el oleaje provocado por los vehículos pueda generar el ingreso de agua a viviendas y ocasionar mayores inconvenientes.

Ante cualquier situación de emergencia, se encuentran disponibles las siguientes líneas de contacto:
100 – Bomberos Voluntarios
103 – Defensa Civil
911 – Policía

La Municipalidad de Nueve de Julio agradece la colaboración de toda la comunidad y reitera la importancia de adoptar estas medidas preventivas para minimizar los efectos de las condiciones climáticas adversas.

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