Alertan por lluvias y tormentas fuertes para este viernes en la provincia alcanzando a Nueve de Julio y la región

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El Servicio Meteorológico de la Provincia de Buenos Aires – del cuala se hace eco la Dirección Provincial de Defensa Civil- advirtió que este viernes 31 de julio se desarrollará un importante evento de lluvias y tormentas que afectará gran parte del territorio bonaerense, incluida la zona de Nueve de Julio y localidades aledañas.

De acuerdo con el informe oficial, el fenómeno comenzará a manifestarse a partir del mediodía, con la posibilidad de tormentas aisladas entre las 13 y las 15 horas. Sin embargo, el período de mayor intensidad está previsto entre las 20 y la 1 de la madrugada del sábado, cuando se espera el pasaje de un frente frío que podría generar tormentas localmente fuertes e incluso severas.

Para el centro-oeste de la provincia, donde se encuentra Nueve de Julio, se prevén acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, aunque de manera puntual podrían registrarse valores superiores a los 80 milímetros. Además, el evento podría estar acompañado por ráfagas intensas de viento, frecuente actividad eléctrica y caída de granizo de distintos tamaños.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar entre la madrugada y la mañana del sábado, con la rotación del viento al sur y sudoeste, lo que dará paso a un marcado descenso de las temperaturas.

Ante este panorama, se recomienda a la población de Nueve de Julio, Dudignac, Facundo Quiroga, Patricios, French, El Provincial, La Niña, Carlos María Naón, Morea, 12 de Octubre, Dennehy y el resto de la zona mantenerse alerta y con recaudos durante las tormentas más intensas y extremar las precauciones al circular, especialmente en rutas y caminos rurales que podrían verse afectados por las precipitaciones.