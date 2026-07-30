Vecino de Trenque Lauquen volvió a cuestionar al Concejo Deliberante y denunció falta de transparencia en la difusión de sus planteos

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La prolongada controversia entre el vecino de Trenque Lauquen Miguel Santos Vidal y el Honorable Concejo Deliberante sumó un nuevo capítulo con una presentación realizada tras conocerse el Orden del Día de la 10ª Sesión Ordinaria, prevista para el próximo 3 de agosto.

En su escrito, dirigido al presidente del cuerpo deliberativo, Esteban Vidal, el vecino manifestó haber tomado conocimiento de que el Expediente 6636/26 figura en el despacho de la Comisión Administrativa y Reglamentaria con una propuesta de archivo definitivo de distintas presentaciones y correos electrónicos remitidos por él durante los últimos meses, además del envío de una nota al presentante.

Frente a esa situación, Vidal formuló tres pedidos concretos al Concejo Deliberante.

En primer término, solicitó una copia del despacho y del eventual dictamen de la Comisión Administrativa y Reglamentaria correspondiente al punto 5.1.4 del Orden del Día, debidamente firmado por los integrantes de la comisión, al considerar que se trata de documentación pública alcanzada por el principio de transparencia y libre acceso a la información.

Asimismo, requirió que la nota que el Concejo prevé remitirle sea difundida públicamente mediante los canales institucionales, argumentando que ello resulta necesario para garantizar el derecho de la comunidad a la información y a la comunicación respecto de actuaciones vinculadas con asuntos de interés público.

Como tercer planteo, solicitó que el Expediente 6636/26 sea remitido a la Fiscalía General Departamental de Trenque Lauquen para que sea incorporado —según expresó— como elemento de prueba en una denuncia por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

En ese contexto, el vecino sostuvo en su presentación que considera vulnerados de manera reiterada sus derechos a la información pública, a la libertad de expresión y al derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. Además, cuestionó el tratamiento otorgado por el Concejo Deliberante a distintas Cartas Abiertas y presentaciones ingresadas durante siete sesiones ordinarias consecutivas, las cuales —según afirmó— habrían sido archivadas sin un tratamiento de fondo de las peticiones formuladas.

Reclamos anteriores

La nueva presentación se suma a una serie de escritos elevados por Vidal durante las últimas semanas.

Días atrás había cuestionado la difusión institucional de la 10ª Sesión Ordinaria al sostener que el Concejo Deliberante omitió incluir en su gacetilla oficial la temática vinculada con su propuesta para crear una “Banca del Pueblo” o “Banca Ciudadana”, iniciativa que busca incorporar un espacio formal de participación vecinal dentro del cuerpo deliberativo.

Según expresó entonces, la omisión privó a la comunidad de conocer una iniciativa que, a su entender, fortalecería los mecanismos de democracia participativa y la relación entre vecinos y concejales.

También había señalado que, mientras esa propuesta no fue mencionada en la comunicación oficial, sí se difundieron otros asuntos que consideró de menor impacto comunitario, lo que interpretó como una decisión arbitraria que afectó el derecho de acceso a la información pública.

Un conflicto que continúa

La sucesión de presentaciones evidencia un conflicto que se mantiene desde hace varios meses entre el vecino y el Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, centrado en la transparencia institucional, la publicidad de los actos legislativos y el tratamiento de las peticiones ciudadanas.

Hasta el momento, las distintas actuaciones impulsadas por Miguel Santos Vidal forman parte de un intercambio administrativo e institucional con el cuerpo deliberativo. Las manifestaciones sobre presuntos delitos y eventuales responsabilidades de funcionarios corresponden a los planteos formulados por el propio vecino y no implican una resolución judicial ni una determinación de responsabilidad por parte de autoridad competente.