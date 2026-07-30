Pablo Ginestet fue elegido como nuevo presidente de CARBAP para el período 2026-2028

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) eligió este jueves a las autoridades que conducirán la entidad durante el período 2026-2028. El Consejo Directivo designó como nuevo presidente al dirigente rural Pablo Clemente Ginestet, quien hasta el momento se desempeñaba como secretario de la organización.

Ginestet cuenta con una extensa trayectoria dentro de CARBAP. Fue prosecretario entre 2018 y 2020, vicepresidente primero entre 2020 y 2022 y secretario durante el período 2024-2026. Además, es productor agropecuario, licenciado en Economía y Administración Agraria y ex presidente de la Asociación Rural de Henderson.

Durante el acto de renovación de autoridades, el presidente saliente, Ignacio Kovarsky, destacó el valor de la alternancia institucional.

“Quiero agradecer a todas las rurales que acompañaron esta gestión, a sus dirigentes y delegados al Consejo Directivo. Siempre es sano renovar y alternar la conducción de la entidad, al menos así lo entendemos en CARBAP”, expresó.

Por su parte, el flamante titular de la entidad ratificó la continuidad de la línea de trabajo y puso el acento en la incorporación de nuevos dirigentes.

“Continuaremos trabajando bajo las mismas premisas, pero con nuevas y jóvenes incorporaciones que aportan nuevas ideas, miradas y energía. Nuestro compromiso con las rurales y los productores de Buenos Aires y La Pampa sigue intacto. Seguiremos recorriendo y abordando los problemas, inquietudes y desafíos que hemos trabajado hasta ahora”, afirmó Ginestet.

Renovación de la Mesa Ejecutiva

Junto con la elección del nuevo presidente, CARBAP incorporó a cuatro nuevos integrantes a la Mesa Ejecutiva:

Sergio Melgarejo (Sociedad Rural de San Cayetano).

(Sociedad Rural de San Cayetano). Alejandro Reinoso (Asociación Rural de Chascomús).

(Asociación Rural de Chascomús). Mariano Moro (Sociedad Rural de Adolfo Alsina).

(Sociedad Rural de Adolfo Alsina). Santiago Alem (Sociedad Rural de Olavarría).

Los dirigentes reemplazan a Hernán Silva, Patricia Susana Iglesias, Sebastián Sofía y Santo Rosati, quienes culminaron sus funciones en la conducción de la entidad.

La nueva conducción de CARBAP

La Mesa Directiva para el período 2026-2028 quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Pablo Clemente Ginestet (Asociación Rural de Henderson).

Pablo Clemente Ginestet (Asociación Rural de Henderson). Vicepresidente 1: Sergio Alejandro Melgarejo (Sociedad Rural de San Cayetano).

Sergio Alejandro Melgarejo (Sociedad Rural de San Cayetano). Vicepresidente 2: Julio Marcelo Rodríguez (Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa).

Julio Marcelo Rodríguez (Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa). Vicepresidente 3: Fernando Ferrari (Sociedad Rural de Lobos).

Fernando Ferrari (Sociedad Rural de Lobos). Secretario: Ignacio Kovarsky Arambarri (Sociedad Rural de Trenque Lauquen).

Ignacio Kovarsky Arambarri (Sociedad Rural de Trenque Lauquen). Prosecretarios: Mariano Agustín Moro (Sociedad Rural de Adolfo Alsina) y Alejandro Reinoso (Asociación Rural de Chascomús).

Mariano Agustín Moro (Sociedad Rural de Adolfo Alsina) y Alejandro Reinoso (Asociación Rural de Chascomús). Tesorero: Carlos Miguel Bilbao (Sociedad Rural de Guaminí).

Carlos Miguel Bilbao (Sociedad Rural de Guaminí). Protesorero: Santiago Alem (Sociedad Rural de Olavarría).

Con esta renovación, CARBAP inicia una nueva etapa institucional con el objetivo de continuar representando a los productores agropecuarios de Buenos Aires y La Pampa, manteniendo el trabajo conjunto con las sociedades rurales y las entidades del sector.