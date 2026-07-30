Luis Valinotti volvió a reclamar obras de infraestructura y pidió avanzar con la Autovía de la Ruta Nacional 5

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El referente del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, Luis Valinotti, reafirmó la necesidad de concretar obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo regional, con especial énfasis en la transformación de la Ruta Nacional 5 en autovía y en la continuidad de las obras hídricas que permitan acompañar el crecimiento productivo del interior bonaerense.

Durante una entrevista en Despertate, el programa líder de la mañana de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Valinotti – integrante además de la Cámara de Comercio nuevejuliense- explicó que el principal objetivo del nucleamiento es visibilizar la problemática de las rutas nacionales y generar consenso para que la infraestructura vuelva a ocupar un lugar central en la agenda pública.

El dirigente recordó que recientemente mantuvieron una reunión con autoridades de Vialidad Nacional para plantear el estado de las rutas 5, 7 y otros corredores estratégicos del noroeste bonaerense. Destacó que la repercusión alcanzada por el reclamo demuestra que existe una demanda social concreta para avanzar con obras de largo plazo, especialmente en una vía que registra un crecimiento constante del tránsito debido al desarrollo energético de Vaca Muerta y la expansión de la actividad productiva.

Luis Valinotti sostuvo que la Ruta 5 “ya no responde a las necesidades actuales” y consideró indispensable retomar el proyecto de la autovía, dejando atrás soluciones temporarias basadas únicamente en tareas de mantenimiento. En ese sentido, señaló que el Gobierno Nacional ha manifestado que hoy no destinará recursos propios para grandes obras de infraestructura, por lo que propuso debatir nuevos mecanismos de financiamiento que permitan garantizar inversiones con transparencia.

Asimismo, remarcó que las obras públicas deben dejar de ser motivo de cuestionamientos y convertirse en políticas de Estado con reglas claras y controles permanentes. Afirmó que la infraestructura vial representa una inversión estratégica para mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y potenciar el crecimiento económico del país.

Durante la entrevista también hizo referencia a la situación de los caminos rurales del partido de Nueve de Julio. Consideró que, además de atender las urgencias provocadas por las lluvias, resulta imprescindible elaborar un plan de largo plazo que establezca prioridades y permita mejorar progresivamente la red vial rural mediante acuerdos entre el sector público, las instituciones y las entidades agropecuarias.

En otro tramo de la conversación, Valinotti destacó el rol que viene desempeñando la Cámara de Comercio e Industria de Nueve de Julio, institución que este año celebrará su centenario. Resaltó el trabajo conjunto con otras entidades para impulsar proyectos vinculados al desarrollo económico, la innovación tecnológica y la capacitación empresarial.

Entre las iniciativas mencionó la intención de realizar en Nueve de Julio el Noveno Congreso Internacional Industria 4.0, un evento que convocará a empresarios, estudiantes, profesionales e instituciones para debatir sobre innovación, transformación digital y nuevas tecnologías aplicadas a la producción.

Finalmente, el dirigente convocó a sostener una mirada estratégica sobre el futuro de la región, afirmando que el crecimiento del interior dependerá de la planificación, la transparencia y la concreción de obras estructurales que permitan aprovechar el potencial productivo del noroeste bonaerense.