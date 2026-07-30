Autovía Ruta 5, tramo Mercedes – Santa Rosa: Resúmen Técnico sobre la velocidad de la obra

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Una nota realizada este lunes por Cadena Nueve, en el programa Despertate, que se emite por las radios Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, tuvo una amplia repercusión, trascendiendo el ámbito local y alcanzando medios y audiencias de distintas provincias, además de generar interés a nivel nacional.

La publicación superó los 600.000 lectores del medio nuevejuliense. Ante la magnitud de esa repercusión y las numerosas consultas recibidas, considero oportuno realizar algunas aclaraciones y compartir una serie de consideraciones sobre el tema.

El objetivo de este análisis es determinar, mediante antecedentes históricos y

criterios de ingeniería, si resulta técnicamente razonable plantear la

construcción de los 511 km de la Autovía de la Ruta Nacional 5 dentro de un

período presidencial de 4 años.

1. Antecedente histórico: Ruta Provincial 65

Se localizaron antecedentes de la pavimentación original de la Ruta Provincial

65, entre 9 de Julio y Bolívar, ejecutada a comienzos de la década de 1960.

La documentación oficial identifica tres contratos de aproximadamente 27 a 33

km cada uno, adjudicados a las empresas PANEDILE Argentina S.A. y

Domingo de Zorzi S.A.

Aunque aún no se encontró el plazo contractual, una estimación consistente

con las prácticas de la época ubica su duración entre 18 y 24 meses, con un

valor medio de 21 meses.

Ello representa una productividad aproximada de:

30 km / 21 meses = 1,43 km por mes.

2. Evolución tecnológica

Desde comienzos de la década de 1960 hasta la actualidad se produjeron

avances significativos en:

– topografía satelital y con drones;

– diseño digital y modelado BIM;

– maquinaria de movimiento de suelos de mayor capacidad;

– control automático mediante GPS;

– plantas de asfalto automatizadas;

– pavimentadoras con control electrónico;

– compactación inteligente;

– control de calidad en tiempo real.

Como consecuencia, una obra equivalente puede ejecutarse actualmente en un

plazo del orden de 12 a 13 meses, lo que representa una aceleración

aproximada de 1,7 veces respecto de la productividad histórica.

La productividad resultante sería del orden de:

30 km / 12,5 meses = 2,4 km por mes.

3. Interpretación de la productividad

Esta productividad corresponde a un único contrato.

Las grandes obras lineales no se ejecutan de manera secuencial, sino

mediante varios contratos y frentes de trabajo desarrollados simultáneamente.

Por ello, el plazo total depende tanto de la productividad individual como de la

organización general de la obra.

4. Diferencia entre ruta convencional y autovía

La comparación directa entre una pavimentación de la década de 1960 y una

autovía moderna requiere considerar que esta última incorpora obras de mayor

complejidad, entre ellas:

– nuevos puentes;

– alcantarillas de gran porte;

– drenajes longitudinales;

– terraplenes en zonas inundables;

– distribuidores;

– colectoras;

– obras de seguridad vial.

Estas tareas pueden incrementar los plazos de ejecución respecto de una

simple pavimentación lo que hace necesario un mayor esfuerzo en la

ingeniería, programación y control de la obra para cumplir con el plazo previsto.

5. Conveniencia de una ejecución simultánea en múltiples frentes de obra:

Desde el punto de vista técnico y económico, la construcción de la autovía

mediante varios contratos y frentes de obra desarrollados simultáneamente

presenta importantes ventajas:

– permite finalizar la obra dentro de un único periodo presidencial.

– reduce el tiempo durante el cual los usuarios conviven con obras y desvíos.

– disminuye el riesgo de interrupciones derivadas de cambios administrativos o

presupuestarios.

– optimiza la continuidad de los equipos, plantas industriales y logística de

construcción.

– posibilita una planificación integral de todo el corredor.

– adelanta los beneficios económicos y sociales para toda la región.

6. Conclusión

Los antecedentes históricos demuestran que hace más de sesenta años ya era

posible ejecutar contratos de pavimentación de aproximadamente 30 km en

plazos inferiores a dos años.

Los avances tecnológicos y organizativos incorporados desde entonces

permiten incrementar significativamente la productividad de construcción.

En consecuencia, la duración de una obra lineal de gran extensión depende

principalmente de la cantidad de contratos ejecutados en paralelo, de la organización de los frentes de trabajo, de la continuidad del financiamiento y de

la planificación general.

Desde una perspectiva estrictamente técnica, la ejecución de la Autovía de la

Ruta Nacional 5 mediante múltiples frentes simultáneos constituye un enfoque

consistente con las prácticas modernas de la ingeniería vial que posibilitan su

ejecución en el término de 4 años que dura un periodo presidencial.

La propuesta de completar los 511 km de la Autovía de la Ruta Nacional 5

dentro de un único período presidencial no responde solamente a un objetivo

de eficiencia constructiva. Responde, principalmente, a la necesidad de

transformar esta obra en una verdadera política de Estado.

La experiencia del corredor demuestra que los plazos excesivamente

prolongados incrementan el riesgo de interrupciones, cambios de prioridades y

pérdida de continuidad administrativa.

El ejemplo más representativo es el tramo de aproximadamente 40 km entre Luján y Mercedes, cuya concreción demandó alrededor de 26 años, desde el inicio de las primeras obras en 1992 hasta su habilitación definitiva en 2018. Durante ese período se sucedieron las presidencias de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor

Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

Por ello, la meta de completar la Autovía de la Ruta Nacional 5 en un solo

período presidencial constituye un compromiso concreto y verificable con los

habitantes del noroeste de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa. Una

obra estratégica para el desarrollo regional debe contar con un plazo de

ejecución compatible con un único mandato constitucional, de modo que la

sociedad pueda evaluar con claridad el cumplimiento del compromiso asumido

y evitar que la obra vuelva a quedar expuesta a sucesivas postergaciones.

Nueve de Julio, jueves 30 de julio de 2026

Oscar Potetti

Ingeniero Civil