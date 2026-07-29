Comenzó la VI Copa Granate en Deportivo San Agustín con una intensa primera jornada

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Con una gran convocatoria de chicos, familias y dirigentes, este miércoles comenzó la VI Copa Granate, el tradicional torneo de fútbol infantil que organiza el Club Deportivo San Agustín en su complejo deportivo y que reúne a equipos de distintas instituciones de la Liga Nuevejuliense.

Del certamen participan los clubes San Agustín (con equipos A y B), Libertad (A y B), Once Tigres, Atlético 9 de Julio, French, El Fortín, Defensores de la Boca, Agustín Álvarez y San Martín, con las categorías 2014, 2016, 2018 y 2019.

La competencia, que se extenderá hasta el sábado, tiene como objetivo promover la práctica deportiva, la integración y el encuentro de las familias en torno al fútbol infantil, consolidándose como una de las propuestas deportivas más importantes del receso invernal.

Resultados de la primera jornada

Categoría 2014

En el Grupo A, Atlético 9 de Julio debutó con una contundente victoria al imponerse 4 a 0 sobre Defensores de la Boca.

Por el Grupo B, Once Tigres superó 1 a 0 a El Fortín, mientras que French derrotó 4 a 0 a San Agustín. Además, San Agustín Granate venció 1 a 0 a San Martín.

Categoría 2016

En el Grupo A, Atlético 9 de Julio derrotó 1 a 0 a French, mientras que Agustín Álvarez también se impuso por 1 a 0 frente a Defensores de la Boca.

En el Grupo B, Once Tigres y El Fortín igualaron 1 a 1, en tanto que San Martín venció 2 a 0 a Libertad.

Categoría 2018

La categoría más goleadora de la jornada dejó encuentros muy atractivos.

En el Grupo A, Agustín Álvarez superó 7 a 6 a San Agustín en un verdadero partidazo, mientras que Atlético 9 de Julio venció 5 a 4 a San Martín.

Por el Grupo B, Once Tigres derrotó 3 a 1 a El Fortín; San Agustín A se impuso 1 a 0 sobre French y San Agustín B venció 4 a 2 a Defensores de la Boca.

Continúa este jueves

La actividad seguirá este jueves con la participación de la categoría 2019, que se disputa bajo modalidad recreativa, privilegiando la participación y el disfrute de los más pequeños, sin tabla de posiciones ni campeón.

La VI Copa Granate continuará desarrollándose durante jueves y viernes con la fase clasificatoria, mientras que el sábado se disputarán las finales de las categorías competitivas, cerrando una nueva edición de un torneo que ya forma parte del calendario deportivo de las vacaciones de invierno en Nueve de Julio.