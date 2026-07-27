San Martín se consagró campeón de la 13ª Copa Sanmartiniana en una emocionante final

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Con la participación de unos 600 chicos y chicas de 15 clubes de 9 de Julio y la región, culminó una nueva edición del tradicional torneo de fútbol infantil. El equipo anfitrión derrotó 3 a 2 a Independiente de Coronel Suárez en la final de la categoría 2013 y conquistó por primera vez la Copa Sanmartiniana.

Con un balance altamente positivo, el Club San Martín cerró una exitosa 13ª edición de la Copa Sanmartiniana, el tradicional certamen de fútbol infantil que se desarrolló durante las vacaciones de invierno y reunió a alrededor de 600 niños y niñas de 15 clubes de 9 de Julio y la región.

El torneo, que tuvo como eje la integración, el respeto y el juego limpio, se disputó en las categorías competitivas 2013, 2015 y 2017, mientras que las divisiones 2018 y 2019 participaron de encuentros recreativos.

La gran definición de la Copa Sanmartiniana enfrentó a San Martín Blanco e Independiente de Coronel Suárez. El conjunto “Santo” se quedó con el título tras imponerse por 3 a 2 en un vibrante encuentro, luego de haber eliminado en semifinales a Deportivo San Agustín. Por su parte, Independiente había accedido a la final tras superar a San Martín Celeste.

El partido ofreció un gran nivel futbolístico, con los chicos entregando todo en cada pelota y destacándose varias individualidades en ambos equipos. De esta manera, el club organizador logró por primera vez quedarse con el máximo trofeo de su propio certamen.

Los campeones por categoría

En la categoría 2017, Once Tigres obtuvo la Copa de Oro “Juan Ángel ‘Coto’ Maldonado”, mientras que Agustín Álvarez se quedó con la Copa de Plata. La Copa de Bronce fue para San Martín Blanco y la Copa Amistad quedó en manos de San Martín Celeste.

En la categoría 2015, la final fue protagonizada por Once Tigres y Atlético 9 de Julio. Tras igualar en el encuentro decisivo, ambos equipos fueron consagrados campeones. Desde la organización explicaron que, por una cuestión de cuidado emocional de los niños, las finales que terminan empatadas no se definen por penales, sino que ambos equipos reciben el reconocimiento de campeones.

El Fair Play, un sello del torneo

Uno de los aspectos distintivos de la Copa Sanmartiniana continúa siendo la promoción de los valores deportivos. Bajo la premisa de que el fútbol es una herramienta de integración y formación, la organización puso especial énfasis en el comportamiento de jugadores, entrenadores y familias.

El Premio Fair Play fue para Independiente de Coronel Suárez en la categoría 2013, cuyos futbolistas mantuvieron durante toda la competencia un comportamiento ejemplar y un juego limpio, recibiendo varias tarjetas verdes otorgadas por los árbitros.

Un balance positivo

El coordinador del fútbol de inferiores de San Martín, Joaquín Basso, destacó la satisfacción que dejó esta nueva edición del torneo.

“Nos ha dejado muy felices, desde el primero al último que estuvo trabajando en todo esto. Fue una hermosa copa”, expresó.

Además, señaló que el club busca innovar año tras año para seguir creciendo. En ese sentido, resaltó la presencia de la delegación de Independiente de Coronel Suárez, integrada por cerca de 40 personas que se alojaron en las instalaciones del club durante el torneo.

Basso también agradeció a todas las instituciones participantes por acompañar la propuesta y destacó que el verdadero objetivo de la competencia va mucho más allá de los resultados deportivos.

“Entendemos que la competencia no es solo ganar; también permite crecer, aprender y ponerse en el lugar del otro. Ese es el objetivo de esta copa y es el mensaje que como institución queremos transmitir”, afirmó.

Clubes participantes

La 13ª Copa Sanmartiniana contó con la participación de Independiente de Coronel Suárez, Alsina de Los Toldos, Deportivo Casares, Agropecuario de Carlos Casares, Atlético 9 de Julio, Atlético French, Deportivo San Agustín, Once Tigres, Agustín Álvarez, 18 de Octubre, El Provincial, Defensores de la Boca, Libertad, El Fortín, Entre Pueblos y el Club San Martín, consolidándose una vez más como uno de los encuentros de fútbol infantil más importantes de la región.