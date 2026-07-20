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Fútbol Infantil

Copa Sanmartiniana 2026: más de 600 chicos participarán de la 13° edición del tradicional torneo infantil

Del 23 al 26 de julio, 15 clubes serán parte de una nueva edición del certamen organizado por el Club San Martín y la inauguración oficial se realizará el sábado 25 con la presencia de autoridades de la institución

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Miguel Lizaso (h), futbol Infantil- Daniel Farías, pte. Club San Martin, Joaquín Basso, Coordinador Futbol Inferiores

En pocas horas se pone en marcha una nueva edición de la Copa Sanmartiniana, uno de los eventos más importantes del fútbol infantil de la región. Del 23 al 26 de julio, el Club San Martín llevará adelante la 13° edición del tradicional certamen, que este año extenderá su duración a cuatro jornadas de competencia.

En esta oportunidad participarán alrededor de 15 clubes, con la presencia estimada de entre 600 y 700 niños, quienes competirán en las categorías 2013, 2015 y 2017, mientras que el sábado se desarrollará un encuentro para las categorías 2018/2019.

La incorporación de una jornada adicional permitirá una mejor organización del torneo y un desarrollo más cómodo de la programación deportiva, especialmente para la categoría 2013, que abrirá la actividad el jueves 23.

El acto inaugural tendrá lugar el sábado 25 de julio a las 13 horas, con la participación del presidente del Club San Martín, Daniel Farías; el coordinador del fútbol de inferiores, Joaquín Basso; y el referente del fútbol infantil de la institución, Miguel Lizaso (h). La ceremonia buscará reunir a todas las delegaciones participantes para compartir uno de los momentos más representativos del certamen.

Desde la organización destacaron que la Copa Sanmartiniana se ha consolidado como un evento deportivo y social de referencia, promoviendo no solo la competencia, sino también los valores del deporte, la integración y la formación de los jóvenes futbolistas.

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