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El Club de Leones entregará 50 nuevos colchones sanitarios al Hogar Santo Domingo de Guzmán

La institución concretará este jueves una importante donación destinada a renovar el equipamiento del hogar de adultos mayores ya que los colchones fueron diseñados para uso intensivo y personas con movilidad reducida, mejorando el confort y el descanso de los residentes

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El Club de Leones de Nueve de Julio llevará adelante este jueves 23, a las 15 horas, la entrega de 50 colchones sanitarios nuevos al Hogar de Ancianos Santo Domingo de Guzmán, en una acción que representa un importante aporte para el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores que allí residen.

La renovación del equipamiento constituye un hecho de gran relevancia para la institución, ya que permitirá reemplazar los colchones existentes por unidades especialmente diseñadas para uso intensivo y personas con movilidad reducida, ofreciendo mayor confort, una mejor distribución de la presión corporal y un descanso diario de mejor calidad.

es de señalar que esta donación refleja el compromiso permanente de la entidad con la comunidad y, en particular, con la salud y el cuidado de los adultos mayores.

El acto de entrega se desarrollará en las instalaciones del hogar y contará con la participación de integrantes del Club de Leones, autoridades de la institución y representantes de la comunidad.

Con esta iniciativa solidaria, el Club de Leones de Nueve de Julio reafirma su vocación de servicio y su compromiso institucional con quienes más lo necesitan, fortaleciendo el acompañamiento a una de las entidades más importantes de la ciudad en la atención y el cuidado de las personas mayores.

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