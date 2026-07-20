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El Juzgado de Paz de Nueve de Julio inició la feria judicial

Desde este lunes 20 y hasta el viernes 31 permanecerá en feria judicial y solo los asuntos urgentes se atenderán en Bragado y 25 de Mayo

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Juzgado de Paz- Nueve de Julio

El Juzgado de Paz de Nueve de Julio informó que desde este lunes 20 y hasta el viernes 31 del corriente mes permanecerá en feria judicial, período durante el cual la actividad se verá reducida y se atenderán únicamente los asuntos de carácter urgente en Juzgados vecinos.

Según se comunicó oficialmente, durante la feria funcionará una guardia mínima destinada exclusivamente a recibir y dar trámite a las cuestiones que revistan urgencia. Asimismo, se indicó que no habrá atención al público para la realización de certificaciones, por lo que ese servicio quedará suspendido hasta la finalización del receso.

En cuanto a los juzgados de turno, se informó que durante la primera semana de la feria judicial la atención de los asuntos urgentes estará a cargo del Juzgado de Paz de Bragado, mientras que en la segunda semana será competencia del Juzgado de Paz de 25 de Mayo.

Por otra parte, las denuncias por violencia familiar y de género continuarán recepcionándose con normalidad en la Comisaría de la Mujer, desde donde serán remitidas para su resolución a los juzgados que se encuentren de turno.

Finalmente, el Juzgado de Paz de Nueve de Julio informó que la atención habitual al público y el funcionamiento regular del organismo se reanudarán a partir del lunes 3 de agosto.

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