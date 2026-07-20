El Club Atlético 9 de Julio hizo podio en el Torneo Argentino de Newcom: las Kosiukas se ubicaron entre las tres mejores del país

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El equipo femenino de Newcom categoría +50 del Club Atlético 9 de Julio protagonizó una sobresaliente actuación en el Torneo Argentino, certamen que se desarrolló entre el viernes y el domingo en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, con la organización de la Federación Correntina de Newcom y la fiscalización de la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), a través de su Secretaría de Newcom.

La competencia reunió a doce equipos de diferentes provincias del país, que en la primera instancia fueron distribuidos en tres zonas. En esa fase inicial, el conjunto albiazul, conocido como Las Kosiukas, consiguió dos importantes victorias frente a los representativos de La Rioja y Corrientes, mientras que su única derrota fue ante Misioneras, equipo que posteriormente se consagró campeón del torneo.

Gracias a esos resultados, el Club Atlético avanzó a la Zona Campeonato, donde volvió a demostrar un alto nivel competitivo al superar a Vélez Sarsfield de Entre Ríos y al conjunto de Las Flores, provincia de Buenos Aires. El único traspié en esa instancia fue frente a Nazarenas de Misiones, equipo que finalizaría como subcampeón del certamen.

En semifinales, las nuevejulienses volvieron a enfrentarse con Misioneras en uno de los encuentros más atractivos del campeonato. En un partido de enorme paridad, cayeron por un ajustado 13-15, 17-15 y 8-10 en el tie break, quedando a un paso de la definición por el título.

Lejos de bajar los brazos, Las Kosiukas afrontaron el encuentro por el tercer puesto frente al equipo del CEF Nº 101, también de 9 de Julio. En otro duelo de gran intensidad, se quedaron con la victoria por 15-4, 9-15 y 12-11, asegurándose un lugar en el podio nacional y sumando además valiosos puntos para el ranking argentino de Newcom.

Con esta actuación, el Club Atlético 9 de Julio ratificó el crecimiento sostenido de su disciplina y volvió a posicionarse entre las principales referencias del Newcom femenino a nivel nacional.

El plantel estuvo integrado por Daniela Aniasi, Luciana Amendolara, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Karina De Buono, Verónica Mallemaci, Gisel Morel, Fany Mortarini, Claudia Muñoz y Maricel Oyarzábal, bajo la dirección técnica de Susana Reale, quienes recibieron el trofeo correspondiente al tercer puesto durante la ceremonia de premiación.