El equipo 9 FEM +60 representó a Nueve de Julio en el Argentino Femenino de Corrientes

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El equipo 9 FEM categoría +60 de Nueve de Julio fue protagonista del Torneo Argentino Femenino de Newcom, que se desarrolló en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, reuniendo a los mejores equipos del país en una competencia de gran nivel.

La participación marcó un hecho significativo para el conjunto local, ya que fue su primera presencia en un campeonato argentino, logro alcanzado luego de obtener el título en el Torneo Provincial disputado en la ciudad de Tandil.

A lo largo del certamen, las jugadoras afrontaron partidos de gran exigencia frente a destacados rivales de todo el país, en un torneo caracterizado por la paridad y el alto nivel de juego.

Más allá de los resultados deportivos, desde el equipo destacaron el valor de la experiencia vivida, remarcando que “no siempre se gana, pero siempre se aprende y se disfruta, dentro y fuera de la cancha”. En ese sentido, señalaron que el campeonato les permitió medirse con las mejores formaciones del newcom argentino, fortalecer el crecimiento del grupo y continuar sumando experiencia en competencias de primer nivel.

El plantel estuvo integrado por María Elena Canusso, Amelia Di Nesta, Adriana Guardia, Marina Callegaro, Estela Medoro, Graciela Frandsen, María Delia Defeo y Bachi Martín, quien además fue la capitana del equipo.

El cuerpo técnico estuvo conformado por Sebastián Palacios y Laura Villarreal, quienes acompañaron y dirigieron al plantel durante toda la competencia.

La participación del equipo nuevejuliense en el certamen nacional representa un nuevo paso para el crecimiento del newcom local y un reconocimiento al trabajo realizado durante la temporada, consolidando a la disciplina como una de las actividades deportivas con mayor desarrollo entre los adultos mayores del distrito.

Si lo deseás, también puedo darle un estilo aún más periodístico, similar al que utiliza Cadena Nueve, con citas destacadas y un cierre más informativo.