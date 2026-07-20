El equipo Ni Ni Fem, con jugadoras del CEF Nº 101, logró un destacado cuarto puesto en el Argentino Femenino +50

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El equipo Ni Ni Fem, integrado por jugadoras del CEF Nº 101 de Nueve de Julio, tuvo una destacada actuación en el Torneo Argentino Femenino +50, disputado los días 17, 18 y 19 de julio en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes.

La competencia reunió a 12 equipos clasificados en distintas instancias del país, convirtiéndose en uno de los certámenes más importantes de la categoría.

El representativo nuevejuliense alcanzó las instancias decisivas del campeonato y quedó muy cerca de la final. En semifinales protagonizó un partido de gran nivel que se definió en un ajustado tie break, donde cayó por 12-11, resultado que finalmente lo llevó a cerrar su participación con un meritorio cuarto puesto, regresando con la copa que premia esa ubicación.

El plantel estuvo integrado por Silvina Errecarret, Florencia Fernández, Silvana Mangano, Corina Lógico, Lorena Carrara, Paola Rosales, Dalila Álvarez, Alejandra Martínez y María José Rolandelli, bajo la dirección técnica de Sebastián Palacios y Laura Villarreal.

Tras esta positiva experiencia a nivel nacional, el equipo ya puso la mira en su próximo compromiso: el Torneo Provincial, que se desarrollará durante el mes de agosto en Nueve de Julio, donde buscará seguir consolidando el buen momento deportivo demostrado en el certamen argentino.