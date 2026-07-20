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El acumulado de lluvia en Nueve de Julio alcanzó los 12,4 milímetros en las últimas 48 horas

Hasta las 21 de este lunes se registraron 3,9 milímetros de lluvia. Sumados a los 8,5 milímetros caídos el sábado, el acumulado asciende a 12,4 milímetros, mientras que el pronóstico del SMN anticipa lluvias aisladas y lloviznas para este martes, con tormentas aisladas durante la mañana del miércoles.

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La Estación Meteorológica Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hasta las 21:00 de este lunes el registro de precipitaciones fue de 3,9 milímetros. De esta manera, al agregarse a los 8,5 milímetros contabilizados el sábado, el acumulado de lluvia de las últimas 48 horas alcanza los 12,4 milímetros.

En cuanto a las condiciones previstas para los próximos días, el organismo anticipa que durante este martes persistirá el tiempo inestable con lluvias aisladas y lloviznas. Asimismo, durante la mañana del miércoles podrían desarrollarse tormentas aisladas, manteniéndose la probabilidad de precipitaciones sobre la región.

Desde el SMN recomiendan seguir las actualizaciones de los pronósticos y eventuales alertas, ya que las condiciones meteorológicas pueden presentar modificaciones en las próximas horas.

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