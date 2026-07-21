Día Mundial del Perro: una fecha para homenajear a los compañeros más fieles y promover la adopción responsable

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Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha dedicada a homenajear al animal considerado el mejor amigo del hombre. Aunque no fue establecida por un organismo internacional, esta conmemoración nació en 2004 y fue adoptada por organizaciones protectoras, amantes de los animales y medios de comunicación de todo el mundo, convirtiéndose en una oportunidad para valorar el papel que los perros cumplen en la sociedad.

La historia entre los seres humanos y los perros comenzó hace más de 15.000 años, cuando los primeros lobos se acercaron a los asentamientos humanos. Con el paso del tiempo, dejaron de ser solo guardianes o cazadores para transformarse en integrantes de millones de familias alrededor del planeta.

En la actualidad, se estima que existen más de 900 millones de perros en el mundo. Muchos viven en hogares, mientras que otros permanecen en situación de calle o esperan una oportunidad de ser adoptados en refugios. Además, miles desempeñan tareas fundamentales como perros guía, rescatistas, bomberos, policías, detectores de enfermedades o de sustancias peligrosas, demostrando cada día su inteligencia y capacidad de servicio.

Más allá del homenaje, el principal objetivo de esta fecha es concientizar sobre el abandono y el maltrato animal, fomentar la adopción responsable y fortalecer el compromiso con el bienestar de las mascotas. Cada año, millones de perros son abandonados y esperan encontrar una familia que les brinde un hogar definitivo.

Curiosidades que sorprenden

Los perros poseen un olfato entre 10.000 y 100.000 veces más desarrollado que el de los seres humanos, lo que les permite colaborar en la detección de drogas, explosivos e incluso enfermedades. También pueden escuchar sonidos que las personas no perciben, sueñan durante la fase REM del sueño y algunos ejemplares llegan a comprender cientos de palabras y órdenes.

Una invitación a cuidar y adoptar

El Día Mundial del Perro también invita a realizar pequeños gestos que pueden marcar una diferencia: adoptar en lugar de comprar, colaborar con refugios, participar de campañas de vacunación y castración, o simplemente dedicar tiempo de calidad a las mascotas.

Más que una celebración, el 21 de julio recuerda que los perros ofrecen compañía, lealtad y afecto incondicional, y que devolverles ese cariño con cuidado, respeto y responsabilidad es el mejor homenaje posible.