El Gobierno impulsa una ley para habilitar la venta online de medicamentos y avanzar con una amplia desregulación económica

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El Gobierno nacional comenzó a hacer circular un anteproyecto de ley que impulsa una profunda reforma de desregulación económica, con modificaciones en distintos sectores de la actividad productiva y comercial del país. La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y aún no fue enviada al Congreso para su tratamiento.

Entre los principales cambios que propone el texto se encuentran la habilitación de la venta online de medicamentos, una reforma del sistema farmacéutico, la apertura del transporte de cabotaje a embarcaciones extranjeras, modificaciones en el régimen de corredores y traductores públicos, además de cambios en distintas normas vinculadas a la actividad económica.

Venta digital de medicamentos

Uno de los puntos centrales del proyecto modifica la Ley de Farmacias. El anteproyecto habilita la venta de medicamentos bajo receta a través de plataformas digitales y autoriza su entrega a domicilio, una modalidad que actualmente presenta fuertes restricciones.

Asimismo, plantea que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse fuera de las farmacias, lo que implicaría un cambio significativo en el esquema vigente de expendio.

La iniciativa también propone avanzar en la digitalización de recetas y registros, eliminar restricciones sobre la forma societaria de las farmacias y permitir que las droguerías puedan vender directamente al público siempre que se constituyan formalmente como farmacias.

Cambios en el transporte marítimo

Otro de los capítulos del proyecto apunta al transporte marítimo de cabotaje. En ese sentido, habilita que buques extranjeros puedan operar rutas internas dentro del territorio argentino y establece una flexibilización progresiva de las exigencias respecto de la tripulación nacional.

Además, elimina restricciones para la importación de embarcaciones usadas, flexibiliza requisitos de matrícula y promueve la digitalización de la documentación vinculada a la actividad.

Reformas para corredores y traductores

El anteproyecto también introduce cambios en el régimen del corretaje. Entre otras modificaciones, elimina requisitos de residencia para ejercer la profesión, permite desarrollar la actividad mediante plataformas digitales y prohíbe la fijación de aranceles mínimos, máximos u honorarios obligatorios.

En cuanto a los traductores públicos, propone limitar la obligatoriedad de presentar traducciones oficiales al castellano únicamente a situaciones excepcionales vinculadas con razones técnicas, jurídicas o compromisos internacionales.

El proyecto forma parte del proceso de desregulación impulsado por la administración del presidente Javier Milei y, aunque todavía no fue remitido al Congreso, ya comenzó a ser analizado por distintos sectores políticos, empresariales y profesionales, debido al impacto que podrían tener las modificaciones propuestas sobre diversas actividades económicas.