El girasol va por un nuevo récord: prevén una siembra histórica de 3 millones de hectáreas

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El girasol se perfila para alcanzar un nuevo récord en la Argentina. De acuerdo con las primeras proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la campaña 2026/27 podría cerrar con una superficie sembrada cercana a las 3 millones de hectáreas, lo que representaría la mayor extensión destinada al cultivo en la historia del país.

La estimación implica un crecimiento del 5,3% respecto de la campaña anterior, cuando se implantaron unas 2,85 millones de hectáreas, y un incremento del 33,3% frente al promedio registrado en los últimos cinco años, que se ubicó en 2,25 millones de hectáreas.

El informe destaca que el girasol continúa ganando terreno dentro de la producción agrícola nacional gracias a un escenario internacional favorable. La sostenida demanda de aceites vegetales y la mejora en los valores del cultivo fortalecen las expectativas de los productores. En la actualidad, los precios se ubican alrededor de un 15% por encima de los registrados un año atrás y un 24% superiores al promedio de las últimas tres campañas.

Las regiones que impulsan el crecimiento

El principal motor de la expansión será la región de los Núcleos del Sur, integrada por Buenos Aires y La Pampa, donde se proyectan aumentos de superficie de entre el 5% y el 15%. Según la Bolsa de Cereales, las dificultades para avanzar con la siembra de cultivos de invierno debido a problemas de transitabilidad dejaron numerosos lotes disponibles, favoreciendo la elección del girasol por ser considerado un cultivo de menor riesgo.

En el NEA, la intención de siembra también mantiene una tendencia positiva, respaldada por las buenas reservas de humedad en los perfiles de suelo.

En tanto, la franja central, que comprende Santa Fe, Córdoba y San Luis, presenta un panorama más estable e incluso con leves retrocesos en algunas zonas. Allí, la posibilidad de un evento climático El Niño de fuerte intensidad favorece la intención de sembrar maíz temprano, aunque en sectores de Córdoba y San Luis la decisión final dependerá de la evolución de la presión sanitaria de la chicharrita sobre ese cultivo.

Con este escenario, el girasol se consolida como uno de los cultivos con mejores perspectivas para la próxima campaña, impulsado tanto por las condiciones productivas como por un mercado internacional que continúa ofreciendo oportunidades para las exportaciones argentinas.