La intendente María José Gentile presentó a Oriana Malavolta y Fabián Beltrán como nuevos funcionarios municipales

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La Municipalidad de Nueve de Julio oficializó este lunes la incorporación de dos nuevos integrantes al gabinete municipal. Se trata de Oriana Malavolta, quien asumirá como directora de Gestión Ambiental, y de Fabián Beltrán, que estará al frente de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito. La presentación fue encabezada por la intendente María José Gentile, quien destacó la importancia estratégica de ambas áreas para la gestión local.

Durante la presentación a la comunidad a través de la prensa, desde el despacho del Ejecutivo distrital, la mandataria agradeció especialmente el trabajo desarrollado por Walter Depaoli, quien deja la Subsecretaría de Seguridad por razones personales y familiares. Gentile lo definió como “una persona intachable”, resaltó su compromiso con la comunidad y valoró el trabajo realizado durante más de dos años al frente del área.

Gestión ambiental con una mirada transversal

Al presentar a Oriana Malavolta, la intendente remarcó que su incorporación permitirá fortalecer las políticas ambientales del municipio. La flamante directora, abogada especializada en Derecho Ambiental y hasta ahora integrante de la Secretaría Legal y Técnica, expresó su satisfacción por asumir el desafío.

Malavolta sostuvo que su objetivo será profundizar las acciones que ya se desarrollan, incorporando una perspectiva ambiental transversal en todas las áreas municipales. En ese sentido, adelantó que se pondrá especial énfasis en la educación ambiental, el trabajo conjunto con las escuelas, el fortalecimiento de la planta de reciclado y la continuidad de proyectos vinculados al relleno sanitario y al tratamiento de residuos.

Asimismo, destacó la necesidad de trabajar junto a las industrias y organizaciones ambientales, señalando que el cuidado del ambiente requiere del compromiso compartido entre el Estado y la comunidad.

“La responsabilidad ambiental es de todos”, sintetizó, al convocar a los vecinos a acompañar las políticas que impulsa el municipio.

Por su parte, Fabián Beltrán agradeció la confianza depositada por la intendente y reconoció el trabajo realizado por su antecesor. Explicó que su primera tarea será interiorizarse en profundidad de cada una de las áreas que conforman la Subsecretaría, entre ellas Tránsito, Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo.

El nuevo funcionario indicó que una de las prioridades será fortalecer los controles de tránsito y avanzar sobre los reclamos que hoy plantea la comunidad, aunque aclaró que los resultados demandarán tiempo y un trabajo articulado.

“No tengo soluciones mágicas. Sería mentirle a la ciudadanía decir que mañana vamos a resolver el problema del tránsito”, afirmó, al señalar que las soluciones deberán construirse junto con la Justicia, la Policía, el Municipio y los propios vecinos.

Beltrán también destacó que continuará profundizando las políticas iniciadas durante la gestión anterior, especialmente aquellas vinculadas al ordenamiento del tránsito y el control de motocicletas.

Durante la conferencia también se abordó la situación de seguridad en la localidad de El Provincial. La intendente María José Gentile confirmó que se avanzará en reuniones con vecinos, autoridades policiales y representantes del Ministerio de Seguridad bonaerense para analizar los datos delictivos y buscar respuestas concretas.

La jefa comunal explicó que la localidad ha experimentado un importante crecimiento poblacional y que ello implica nuevas demandas en materia de seguridad. En ese marco, adelantó que solicitará una reunión con autoridades provinciales para evaluar distintas alternativas que permitan reforzar la presencia policial permanente en la comunidad.

Con estas incorporaciones, el Departamento Ejecutivo busca reforzar dos áreas consideradas prioritarias para la gestión: la política ambiental, con una visión integral y participativa, y la seguridad urbana, con foco en la prevención, el ordenamiento del tránsito y el trabajo coordinado entre las distintas instituciones.