Se atrincheró en el baño con un arma tras una discusión, fue reducido por un negociador del GAD y quedó aprehendido

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Un importante operativo policial y de emergencia se desplegó este mediodía en una vivienda del barrio René Favaloro, donde un hombre de 43 años se atrincheró en el baño con un arma de fuego luego de protagonizar una fuerte discusión con su pareja. La intervención culminó sin personas lesionadas y con el sujeto aprehendido.

El hecho se registró alrededor de las 12:45 y fue caratulado de oficio como “Tenencia Ilegal de Arma de Guerra”. Al arribar al domicilio, efectivos de la Comisaría de Lincoln encontraron al hombre atravesando una profunda crisis emocional, mientras permanecía encerrado en el baño con un arma.

Como primera medida, el personal policial preservó la escena y evacuó de manera preventiva a los familiares que se encontraban dentro de la vivienda, con el objetivo de garantizar su seguridad.

Ante la complejidad del episodio, se montó un operativo conjunto que incluyó la intervención de profesionales de salud mental del Hospital Municipal y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Lincoln. Un negociador especializado del GAD tomó contacto con el hombre y, tras varios minutos de diálogo, logró que depusiera su actitud y entregara el arma de manera voluntaria, permitiendo resolver el conflicto sin necesidad de emplear la fuerza.

Finalizada la negociación, los efectivos secuestraron un revólver calibre .38 largo que contenía dos proyectiles intactos, una vaina servida y otros elementos de interés para la investigación.

El hombre fue aprehendido y trasladado bajo custodia al hospital local, donde recibió asistencia médica y será sometido a una evaluación psiquiátrica.

En paralelo, personal de la Policía Científica de Junín realizará las pericias correspondientes en el domicilio, entre ellas la prueba de dermotest y el relevamiento de la escena.

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Lincoln y de la Unidad Funcional de Instrucción de turno, que dispusieron la notificación del imputado en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal.

Asimismo, se activaron los protocolos de asistencia y contención para el grupo familiar, con la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, el Juzgado de Familia, el Centro de Asistencia a la Víctima y la Comisaría de la Mujer y la Familia.