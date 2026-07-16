Disturbios en Plaza Belgrano: dos aprehendidos y un policía herido tras los festejos por el pase de Argentina a la final

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Momentos de tensión se vivieron el miércoles, alrededor de las 21, en las inmediaciones de la Plaza Principal de Nueve de Julio, luego de que un llamado al sistema de emergencias 911 alertara sobre la presencia de un hombre armado con un arma blanca.

Al arribar al lugar, efectivos de la Policía Comunal identificaron al sospechoso, quien se encontraba acompañado por una mujer. De acuerdo con la información oficial, ambas personas se mostraban agresivas y alteradas y, al advertir la presencia policial, ofrecieron resistencia al procedimiento, lo que motivó su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial.

Los dos involucrados son mayores de edad y tienen domicilio en Nueve de Julio. Asimismo, se informó que el hombre posee antecedentes policiales por distintos delitos.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, un grupo de allegados a los aprehendidos comenzó a arrojar piedras y botellas contra el personal policial. Como consecuencia de la agresión, un efectivo recibió el impacto de un fragmento de piedra en la cabeza, sufriendo un hematoma de carácter leve. Además, uno de los móviles policiales registró la rotura de uno de sus cristales.

A raíz de lo sucedido, se iniciaron actuaciones penales bajo la carátula “Resistencia a la Autoridad, Lesiones Leves y Daño”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 5 del Departamento Judicial Mercedes.

La investigación continúa para determinar la participación de las personas que protagonizaron las agresiones contra el personal policial durante el operativo.

Si el hecho ocurrió durante los festejos por el pase a la final del Mundial de Clubes o de otro torneo (ya que actualmente no se disputa un Mundial de selecciones), puedo ajustar la referencia para que quede cronológicamente correcta.