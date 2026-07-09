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Policiales

Detuvieron en Lincoln a un hombre con un extenso prontuario delictivo

La captura fue concretada por personal del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría de Lincoln en cumplimiento de una orden judicial. El acusado, de 27 años, era buscado en el marco de una investigación que unifica seis causas penales por distintos delitos cometidos entre 2023 y 2026

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Un hombre de 27 años con un extenso prontuario delictivo fue detenido este jueves en la ciudad de Lincoln por efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría local, en el marco de un operativo realizado para dar cumplimiento a una orden de captura librada por la Justicia.

El procedimiento se desarrolló sobre calle Saavedra, entre Alvear y Avellaneda, donde los uniformados hicieron efectiva la detención del imputado, quien era requerido por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Junín.

De acuerdo con la información oficial, la medida judicial responde a una investigación unificada que reúne seis causas penales iniciadas entre los años 2023 y 2026. El detenido está imputado por una serie de delitos contra la propiedad y las personas, además de hechos de violencia, amenazas y reiterados incumplimientos de resoluciones judiciales.

Tras concretarse la captura, el Ayudante Fiscal de Lincoln, Dr. Martín Camaleonti, dispuso la notificación formal de la formación de la causa y ordenó el inmediato traslado del acusado a la sede de la Ayudantía Fiscal local, donde deberá prestar declaración en la primera audiencia judicial.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes para definir su situación procesal.

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