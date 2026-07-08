Feminicidio en Junín: asesinaron a una mujer embarazada y rescataron a su hija tras una intensa búsqueda

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La ciudad bonaerense de Junín se encuentra conmocionada por un brutal feminicidio ocurrido este miércoles. Mercedes Errepán, de 32 años y embarazada, fue encontrada asesinada de un disparo en la cabeza en el patio de su vivienda ubicada en la calle Del Valle Ibarlucea al 74. Al mismo tiempo, se constató que la hija de la víctima, de siete años, había sido llevada por un hombre que luego fue detenido en Pergamino.

De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, el cuerpo de la mujer fue hallado durante la mañana y las primeras pericias determinaron que presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza. La investigación quedó a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N.º 1 del Departamento Judicial Junín, quien recaratuló el expediente como femicidio seguido de rapto.

La desaparición de la menor motivó la inmediata activación del protocolo Alerta Sofía, mientras efectivos policiales iniciaban una intensa búsqueda. Los testimonios de vecinos y el análisis de las cámaras de seguridad permitieron identificar como principal sospechoso a Sebastián Daniel Bonafe, padrino de la niña.

La reconstrucción del crimen

Las imágenes de las cámaras fueron determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos. Según la investigación, alrededor de las 5.11 de la madrugada, poco después de que la pareja de la víctima saliera de la vivienda para dirigirse a su trabajo, Bonafe fue registrado mientras saltaba el paredón e ingresaba al domicilio.

Casi tres horas más tarde, a las 7.57, otra cámara captó al sospechoso abandonando el lugar a pie junto a la niña.

Con esa información, personal de la DDI Junín allanó de urgencia la vivienda del acusado, ubicada sobre la calle Almafuerte al 1400. Allí secuestraron una carta manuscrita en la que el hombre describía un presunto plan para cometer el crimen y escapar de la ciudad. Además, incautaron su teléfono celular, que será sometido a peritajes.

En uno de los fragmentos del escrito, el acusado expresaba: “Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín”, en referencia a Mercedes Errepán y Jonathan Videla, pareja de la víctima.

Captura en Pergamino

La investigación continuó con el seguimiento del recorrido del sospechoso. Cerca de las 10.34 fue registrado circulando en motocicleta por la Ruta Nacional 188, a la altura de la localidad de Obligado, partido de Rojas, acompañado por la menor.

Posteriormente, ambos fueron vistos haciendo dedo sobre la ruta y un docente los trasladó hasta el centro de Pergamino.

Finalmente, un operativo cerrojo desplegado por la DDI Pergamino y efectivos policiales permitió localizarlos en la zona de las calles Alsina y Becerra. Al advertir la presencia policial, Bonafe ingresó junto a la niña a un cañaveral y la amenazó con un arma blanca apoyándosela sobre el cuello.

Tras varios minutos de negociación, los efectivos lograron reducir al sospechoso y rescatar a la menor, que se encontraba en buen estado de salud.

Antecedentes del detenido

La investigación también reveló que Mercedes Errepán había denunciado semanas atrás a Bonafe por presuntamente filmar a su hija mientras la niña se encontraba en el baño. Además, el acusado era investigado por un presunto caso de grooming y registraba al menos tres denuncias previas por violencia de género y violencia familiar.

El hombre permanece detenido y quedó a disposición de la Justicia, que avanza con la investigación para esclarecer por completo las circunstancias del femicidio y determinar las responsabilidades penales correspondientes.