Trágico accidente en la Ruta Nacional Nº 5 en el partido de Pehuajó con dos fallecidos

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Un trágico siniestro vial ocurrido en la tarde de este domingo, sobre la Ruta Nacional Nº 5, Km 349 en jurisdicción del partido de Pehaujó muy cerca de Carlos Casares, movilizó a un importante operativo de emergencia y dejó como saldo dos personas fallecidas – serían de Pehuajó – y cuatro heridas, según la información disponible hasta el momento.

Tras el impacto, acudieron rápidamente al lugar ambulancias del Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó y del Servicio de Emergencias de la Cooperativa, cuyos equipos médicos brindaron las primeras asistencias a las personas involucradas y coordinaron el traslado de los heridos para su atención.

El amplio despliegue también contó con la participación de efectivos de Policía Vial, Policía Comunal, Bomberos Voluntarios de Guanaco y personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes con el objetivo de establecer la mecánica del accidente y determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal episodio.

Como consecuencia del procedimiento y de las tareas desarrolladas por los distintos equipos de emergencia, una de las manos de la Ruta Nacional Nº 5 permaneció con circulación reducida durante varias horas. Por ese motivo, las autoridades solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución, disminuir la velocidad y respetar las indicaciones del personal apostado sobre la calzada.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente las identidades de las dos personas fallecidas ni de los cuatro heridos, en tanto la investigación continúa para establecer las causas que desencadenaron el siniestro.

Se espera que, una vez concluidas las pericias y avanzadas las actuaciones judiciales correspondientes, se brinde un informe oficial con mayores precisiones sobre el hecho.