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La Escuela de Educación Especial N.º 501 y la Escuela de Educación Temprana N.º 1 invitan al acto por el Día de la Independencia

Las instituciones educativas realizarán el próximo martes 8 de julio el tradicional acto patrio en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Educación Técnica N.º 1 "Otto Krausse", a las 13, con la participación de la comunidad educativa y autoridades locales

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La Escuela de Educación Especial N.º 501 y la Escuela de Educación Temprana N.º 1 invitan a la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día de la Independencia, una ceremonia que busca homenajear un nuevo aniversario de la declaración de la independencia argentina y fortalecer los valores patrióticos.

El encuentro se llevará a cabo el martes 8 de julio, a partir de las 13:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela de Educación Técnica N.º 1 “Otto Krausse”, ubicada en la intersección de General Paz y Avenida Vedia.

La actividad reunirá a estudiantes, docentes, directivos, familias e invitados especiales en una jornada donde se compartirán los tradicionales momentos alusivos a la fecha patria, con el objetivo de mantener viva la memoria histórica y reafirmar el compromiso con los valores de libertad, identidad nacional y participación ciudadana.

Desde las instituciones organizadoras extendieron la invitación a toda la comunidad para acompañar este importante acto patrio, que se desarrollará en un espacio especialmente preparado para recibir a los asistentes y celebrar juntos uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia argentina.

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